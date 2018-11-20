Ordu'nun 2019 Bütçesi 510 Milyon Lira

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi, Kasım ayı olağan toplantısının ikinci oturumunu gerçekleştirdi. Büyükşehir ve 19 ilçe belediyesinin 2019 mali yılı bütçesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda Ordu Büyükşehir Belediyesinin bütçesi 510 milyon TL olarak kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş'ın başkanlığında meclis salonunda düzenlenen toplantıda, Büyükşehir ile birlikte ilçe belediyelerinin de 2019 mali yılı bütçeleri belli oldu. Toplantıda yapılan oylama ile birlikte Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin 2019 mali yılı bütçeleri şöyle oluştu:

Ordu Büyükşehir Belediyesi 510 milyon TL, Akkuş Belediyesi 13 milyon 700 bin TL, Altınordu Belediyesi 150 milyon TL, Aybastı Belediyesi 16 milyon 500 TL, Çamaş Belediyesi 7 milyon TL, Çatalpınar Belediyesi 5 milyon 335 bin TL, Çaybaşı Belediyesi 11 milyon 500 TL, Fatsa Belediyesi 150 milyon TL, Gölköy Belediyesi 29 milyon 372 bin TL, Gülyalı Belediyesi 8 milyon TL, Gürgentepe Belediyesi 11 milyon TL, İkizce Belediyesi 7 milyon TL, Kabadüz Belediyesi 7 milyon 350 bin TL, Kabataş Belediyesi 7 milyon 267 bin TL, Korgan Belediyesi 19 milyon 500 bin TL, Kumru Belediyesi 15 milyon 437 bin TL, Mesudiye Belediyesi 15 milyon 774 bin 120 TL, Perşembe Belediyesi 20 milyon 227 bin TL, Ulubey Belediyesi 9 milyon 452 bin TL ve Ünye Belediyesi 113 milyon TL.

Görüşmelerin ardından Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi, bir sonraki toplantı tarihini oy birliği ile 13 Aralık 2018 Perşembe günü olarak belirledi. - ORDU