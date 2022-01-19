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Ordu kick boks turnuvasına hazır

Ordu kick boks turnuvasına hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Kick Boks Turnuvası, ülkenin 81 ilinden katılacak olan sporcular ile Ordu'da yapılacak.

ORDU (İHA) - Türkiye Kick Boks Turnuvası, ülkenin 81 ilinden katılacak olan sporcular ile Ordu'da yapılacak. Başpehlivan Recep Kara Spor Salonunda yapılacak turnuva öncesi Kick Boks Federasyon Başkanı Salim Kayıcı açıklamalarda bulundu.

Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, bu şekilde müsabakaların düzenlenmesinde emeği geçen Vali Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Spor İl Müdürü Mustafa Genç ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kick boks sporunun olduğu her yerde kendilerinin de bulunduğu kaydeden Federasyon Başkanı Kayıcı, "Bu yüzden bizim aramızda başkanlık ve antrenörlük yoktur, biz bir aileyiz. Çok büyük bir katılım var. Bu yılın da ilk faaliyeti, inşallah kazasız belasız bir müsabaka geçiririz. Sporcularımıza da hakim olalım, sinirlenme ve birbirimize karşı saygısızlık yapma durumu olmasın. Amacımız kick boks yaptırmak ve sevdirmek. Şu andaki katılımda da çok memnunuz. Kick boks camiası, her şeyin ilklerine hep adım atmıştır. 3-4 yıldır madalya sayısı açısından hep biz birinci sıradaydık ancak eski istatistikler yayınlanmamıştı, bu yıl yayınlandı. Biz bu 799 madalya ile Türkiye'de olimpik olan ve olmayan bütün branşlar içerisinde birinci federasyonuz. Biz Allah'ın izniyle olimpiyatlara da gireceğiz ve madalya alacağız. Onun için de çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi. - ORDU

Ordu kick boks turnuvasına hazır

Ordu kick boks turnuvasına hazır

Ordu kick boks turnuvasına hazır

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Recep Kara, Kick Boks, Türkiye, Ordu, Spor, Haber

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