Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Erdoğan Akyürek Oldu

Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığına Erdoğan Akyürek seçildi.

TESK Otel'de gerçekleştirilen Başkanlık seçiminde Aybastı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Erdoğan Akyürek ile Ordu Lokantacılar ve Aşçılar Odası Başkanı Mehmet Kaya yarıştı. 327 üyeden 319'unun oy kullandığı seçimi 162 oy alan Erdoğan Akyürek kazandı. Diğer aday Mehmet Kaya 157 oyda kaldı.

Erdoğan Akyürek Başkanlığındaki yönetim kurulu Özcan Demirkol, Ahmet Aktaş, Saffet Bulu, Adem Yavuz, Sefa Duran, Halil Altun isimlerinden oluştu. - ORDU