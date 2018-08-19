Ordu'daki Bal Üretiminde Düşüş Bekleniyor

Türkiye genelinde bal üretiminin büyük bir çoğunluğunu karşılayan Ordu'da, bu yılki rekoltede yüzde 30 düşüş yaşanması bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye genelinde en fazla bal üreten iller arasında olan Ordu'da, bu sezon arıcılar hayal kırıklığı yaşadı. 2016 yılında 16 bin 280 ton, 2017 yılında da 16 bin 799 ton bal üretimi gerçekleştirilen Ordu'da bu yıl verim düştü.

Ordu Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, Ordulu gezginci arıcıların bu sezon hasatlarını tamamlamak üzere olduğunu hatırlatarak, ilk belirlemelere göre rekoltenin geçtiğimiz sezona göre düşük olduğunu aktardı. Ordulu arıcıların neredeyse tamamının gezginci olduğuna dikkat çeken Çiftçi, bu sezondan istedikleri üretimi alamadıklarını kaydederek, "Geçen sezona göre yüzde 30 düşüş bekliyoruz. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki bazı illeri tercih eden arıcılarımız adeta hüsrana uğradı. Hava şartları en çok buradaki arıcılarımızı olumsuz etkiledi. Ordulu gezginci arıcılarımız bu sezonun hasatlarını tamamlamak üzere. İlk belirlemelerimize göre Ordu balında rekolte düşüşü söz konusu. Eylül ayının ortalarında tüm gezginci arıcılarımızın memleketlerine dönmesini bekliyoruz" dedi.

Kovan başına verimde 12 kilograma kadar düşüş

Kovan başına verimin bu yıl 12 kiloya kadar düştüğü ifade eden Çiftçi, geçen yıl kovan başına verimin ortalama 18 kilo olduğunu, bu yıl kovan başına yaklaşık 5-6 kilo kayıp yaşandığına dikkat çekti. Bal fiyatlarından da bahseden Çiftçi, "Şu anki fiyatlar arıcılarımızın belini büküyor. Masraflarını karşılamıyor. Çünkü girdilerimiz yaklaşık yüzde 30 oranında arttı. Arıcılar birliği olarak bal fiyatlarının artması için elimizden geleni yapıyoruz. Hiçbir üyemizi mağdur etmeyeceğiz. Şu anda toptan satışı yaklaşık 14 TL olan süzme balın kilogramının en az 20 lira olması gerekiyor" ifadelerini kullandı. - ORDU