Kilosu 40 liradan satılan hamsi talep görmüyor
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Kilosu 40 liradan satılan hamsi talep görmüyor

23.10.2020 12:55 | Son Güncelleme: 23.10.2020 13:22

Ordu'da, havaların da soğuması ile birlikte yüzünü gösteren hamsi, tezgahlarda yerini aldı. Balık fiyatları kısmen yükselirken, kilogramı 40 liraya satılan hamsiye talep az.

1 Eylül tarihinden itibaren kara sulara açılan balıkçılar, sezonda bolca palamut avladı. Palamut balığında yaşanan bolluk, hem vatandaşların hem de balıkçının yüzünü güldürdü. Palamut balığının ardından, bölgede havaların da soğuması ile birlikte sofraların vazgeçilmezi hamsi de yüzünü göstermeye başladı. Diğer balık çeşitlerinin de az avlanması fiyatların yükselmesine neden olurken, az miktarda avlanan hamsinin kilogramı ise tezgahlarda 40 liradan yerini aldı.

Kilosu 40 liradan satılan hamsi talep görmüyor

"HAMSİYE TALEP AZ"

Ordulu balıkçı Aydın Ceylan, tüm Türkiye'de balığın oldukça fazla talep gördüğünü ifade ederek, insanların bol bol balık tükettiğini söyledi. Fiyatların kısmen yükseldiğini aktaran Ceylan, "Hamsi balığı tezgahlarda yeni yeni görülüyor. Kilogramı 40 lira olduğundan talep az, zaten hamsi de az çıkıyor. En çok palamut balığı ve mezgit talep görüyor. Ancak tezgahlarımızda diğer balık çeşitlerinden de bol miktarda var" dedi.

Kilosu 40 liradan satılan hamsi talep görmüyor

Öte yandan tezgahlarda palamudun tanesi boyutuna göre 10-17 buçuk, çinakop 60, istavrit 30, sargan 70, kaya mezgit 40, mezgit 25, deniz levreği 35 liradan satılıyor.

Kilosu 40 liradan satılan hamsi talep görmüyor
Kilosu 40 liradan satılan hamsi talep görmüyor
Kilosu 40 liradan satılan hamsi talep görmüyor
Kilosu 40 liradan satılan hamsi talep görmüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Haber Yorumları (11)
VATANDAŞ: kim olursa olsun ne satarsa satsın Allah tüm fırsatçıların belasını versin elinizde kalır inşallah yazık bu vatandaşa
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BURAK: Akp doneminde en ucuz fakir baligi bile bu fiyati gordu...olsun yola dewam nasilsa 20 yildir suru nereye isterlerse gidiyor..enflasyon bu kadar dustu fiyatlar uctu .sadece boyle bir toplum buna inanir...
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CELLO: görmez tabi talep bol olur tutmazlar az tutar pahalı satarlar allah bolluğu keser hayin emeller var millete hamsi diye tuhaf balıklar satıyorlar millet bıktı
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