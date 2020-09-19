Ordu'da yağmur sulu kanalları temizleniyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ordu'da yağmur sulu kanalları temizleniyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde yaşanan taşkın sebebiyle yağmur suyu kanallarında oluşan rüsubatları temizleme ve hatları yetersiz olan bölgelerde yeni hatlar inşa etme çalışmalarını sürdürüyor.

Ordu'da yağmur sulu kanalları temizleniyor
19.09.2020 14:38 | Son Güncelleme: 19.09.2020 14:41

Ordu Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde yaşanan taşkın sebebiyle yağmur suyu kanallarında oluşan rüsubatları temizleme ve hatları yetersiz olan bölgelerde yeni hatlar inşa etme çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, çevre sakinlerinin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına taşkın yaşanan ve önceliği bulunan bölgelerde 21.00'da başladıkları çalışmalarına 06.00 saatlerine kadar devam ediyor.

Şiddetli bir yağmur sonrası taşkınların tekrar yaşanmaması adına Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin seferber edildiğine dikkat çeken Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, önceliği bulunan ve riskli sayılan bölgelerde ekiplerin vatandaşları rahatsız etmeyecek saatlerde çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Alp, "Yağmur suyu hattı yetersiz olan mahallelerimizde yeni hatlar inşa eden ekiplerimiz, taşkın riskine karşı kalıcı bir çözüm üretmiş oluyor. Aynı zamanda yağmur suyu kanallarında bir yandan da temizleme çalışmaları sürdürülüyor. Benzer şiddetli bir yağmur sonrası taşkınların tekrar yaşanmaması adına Büyükşehir Belediyesi ekiplerimizi seferber ettik. Çalışmalarımız tamamlandığında inanıyoruz ki bu sıkıntılar tekrar yaşanmayacak" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Muharrem İnce Devlet Bahçeli Erol Mütercimler Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hazal Kaya Cem Yılmaz Merve Dizdar Aytaç Ağırlar
Spor Arda Turan Fatih Terim Metin Oktay Mbaye Diagne Vedat Muriqi
Daha Fazla Kız Adana Bursa Çocuk
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ordu'da yağmur sulu kanalları temizleniyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 14:42:29. #1.14#
title