Ordu'da Otomobilin Çarptığı Genç Öldü
Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobilin çarptığı genç kaldırıldığı hastanede öldü.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobilin çarptığı genç kaldırıldığı hastanede öldü.
Alınan bilgiye göre, Samsun'dan Giresun istikametine giden Mustafa Altundaş idaresindeki 34 YK 3174 plakalı otomobil, Güzelyalı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısında geçmeye çalışan Ali Deniz Vurgun'a (17) çarptı.
Kazada ağır yaralanan genç, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.