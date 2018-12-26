Ordu'da Kar Nedeniyle 14 İlçede Okullar 1 Gün Tatil Edildi

ORDU'da yoğun kar yağışı nedeniyle 14 ilçede eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Ordu'da gece yarısından itibaren başlayan yoğun kar yağışı yüksek ilçelerde etkili oldu. Ordu Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının devam etmesi nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde okulların bugün 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlilerinin de 1 gün idari izinli sayıldığı ifade edildi.

- Ordu

Kaynak: DHA