Ordu'da Hayvan Organize Sanayisi kurulması planlanıyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, hayvancılığın yaygın olduğu Mesudiye ilçesinde Hayvan Organize Sanayisi kurmak istediklerini söyledi.

Güler, Mesudiye ilçesinde mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak tarım ve hayvancılığa büyük önem verdiklerini belirtti.

Tarımın aynı zamanda bir sanayi olduğuna işaret eden Güler, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz şu an bir plan yapıyoruz. 15 bin başla başlayacak bir Hayvan Organize Sanayisi kurmak istiyoruz. Bunun içinde yem sanayi olacak, et entegrasyonu olacak. Bunun dışında süt ile ilgili kısımlar yer alacak. İtalyanlar mozzarella peynirinden 20-25 milyar avro kazanıyor. Biz bütün fındıktan 2,5 milyar dolar kazanıyoruz. Bu sebeple burası başlı başına kıymetli bir yer. Pandemi dolayısıyla da göç veren bir yer değil, göç alan bir yer olacak."

Güler, Hayvan Organize Sanayisini yaparken yemi dışarıdan getirmeyi düşünmediklerinin de altını çizerek, "Burada ekip biçeceğiz. Türkiye'de sadece bizde Tarım Dairesi Başkanlığı var. Biz burada bilimsel çalışıyoruz. Biyo-İnovasyon Merkezi'mizi de kurduk." dedi.

Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül ilçedeki çeşitli projelere destek veren Güler'e teşekkür etti.