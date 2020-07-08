Ordu'da fındık dalıyla kurban pazarlığı Ordu'da, hayvan pazarındaki kurbanlık satışları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında el sıkışmadan yapılıyor.

Ordu'da, hayvan pazarındaki kurbanlık satışları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında el sıkışmadan yapılıyor. Satıcı ve alıcılar, yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki fındık ağacı dalının uçlarından tutarak pazarlık ediyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kentin farklı bölgelerinde kurulan canlı hayvan pazarlarında kurbanlıklar görücüye çıktı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takan hayvan sahipleri ile alıcılar, alışveriş sırasında pazarlığı el sıkışmak yerine fındık dalı kullanarak gerçekleştiriyor.

Kurbanlık sahiplerinden Kani Ergün, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin farklı yaylalarında beslediği hayvanlarına ilgi olduğunu söyledi.

Fiyatların geçen seneye göre aynı olduğunu belirten Ergün, bu sene koronavirüse karşı da önlemlerini aldıklarını ifade etti.

Ergün, koronavirüs salgınından korunmak için pazarda mümkün olduğunca sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uyduklarını kaydederek, "Pazarlıklarımızı yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki fındık dalı ile yapıyoruz. Pazardaki diğer besiciler ve vatandaşlar da aynı şekilde benzer yöntemleri kullanarak sosyal mesafeye dikkat ediyor." dedi.

Ergün, her pazarlık sonrası fındık dalının dezenfekte edildiğini de sözlerine ekledi.

Pazara gelen vatandaşlar da kurban pazarlıklarının uzaktan, temas olmadan yapılmasının, salgının yayılmasını önlemek adına güzel bir uygulama olduğunu söyledi.

Öte yandan jandarma ve zabıta ekipleri, kurban pazarlarında devriye gezerek, vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda sık sık uyarıyor.

Kaynak: AA