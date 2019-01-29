Ordu'da "E Uygulamalar ile Defter Beyan Sistemi" Semineri

Ordu'da, "E Uygulamalar ile Defter Beyan Sistemi" konulu seminer düzenlendi.

Ordu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş, odada gerçekleştirilen seminerde, e uygulamaları kullanan mükellef sayısında önemli artış olduğuna dikkati çekti.

E-fatura kullanıcı sayısının 1 Ekim 2018 tarihi itibarıyla 80 bin 319 olduğunu belirten Baş, "E-defter kullanıcı sayısı ise 70 bin 600. E-arşiv fatura kullanıcı sayısı ise 18 bin 974'dür. E-deftere geçiş rakamlarında 1 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla bir güncelleme söz konusudur. 433 ve 487 nolu tebliğ taslaklarında yer alan güncellemeler gerçekleşirse 2019 yılında 150 bin yeni mükellef, 2020 ve 2021 yılında da 250 bin adet mükellef sisteme dahil olacaktır. 2021 yılı sonunda yaklaşık olarak 600 bin civarında mükellef elektronik fatura ve defter tutuyor olacak." dedi.

Bu sürecin e-denetimi öne çıkartacağını dile getiren Baş, şunları kaydetti:

"Özellikle 2019 yılında e-denetim, belgeye dayalı denetim yapılacaktır. Pek çok mükellef izaha davet müessesesi ile tanışacaktır. Gelir idaresi defter incelemek yerine elde ettiği elektronik verilerin mükellefler tarafından izah edilmesini isteyecektir. Bu yeni bir süreçtir. Mükellefleri bu konuda uyarıyoruz. Bu sürece hazır olmalarını hatırlatıyoruz. Denetim dediğimiz olgu çok değişiyor. Denetim artık 1 milyon sayfayı bir dakikada inceleyen, finansman giderlerinin, faiz gelirlerinin kanunen kabul edilmeyen giderleri, ödenmeyen sigorta primlerinin gider yazılmasını saniyeler içerisinde kontrol edilmesini sağlayan bir yapıya kavuşmuştur. Yaşanan bu e-dönüşüm süreci fırsatları ve tehditleri beraberinde getiriyor. Önümüzdeki süreçte bu dönüşüme ayak uyduranlar faaliyetlerine aksamadan devam edecekler. Bu sürece ayak uyduramayanlar sistemin dışında kalma tehdidi ile karşılaşacaktır."

İstanbul SMMM Odası Eğitim Müdürü İnci Şalcı ise seminerin oldukça verimli geçtiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Seminere, Ordu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Onursal Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel, Samsun SMMM Odası Başkanı Hayrul Kayar, Trabzon önceki dönem oda başkanı Veysel Zekai Bak, Samsun SMMM Odası Başkan Yardımcısı Sevcan Tekinaslan, Samsun SMMM Odası Sekreteri Dilaver Öğütcü ile meslek mensupları ve stajyerler katıldı.

Kaynak: AA