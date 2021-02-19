Ordu'da buzlanma nedeniyle tuzlama çalışmaları sürüyor
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Ordu'da buzlanma nedeniyle tuzlama çalışmaları sürüyor

19.02.2021 13:57 | Son Güncelleme: 19.02.2021 13:57
Ordu'da buzlanma nedeniyle tuzlama çalışmaları sürüyor

Ordu'da soğuk hava nedeniyle buzlanmalara karşı tuzlama çalışmaları sürüyor.

Ordu'da soğuk hava nedeniyle buzlanmalara karşı tuzlama çalışmaları sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yüksek kesimlerde 1,2 metreye ulaşan kar kalınlığının il genelindeki ortalamasının 60 santimetre olduğu aktarıldı.

Türkiye'nin en uzun kırsal yol ağına sahip kentte, üç gün süren kar yağışının ardından 742 mahallede 14 bin 982 kilometre yolun ulaşıma açıldığı kaydedildi.

Ekiplerin, 66'sı doğum olmak üzere 234 kişinin hastanelere ulaşmasını sağladığı, 81 cenaze için de yollara müdahale edildiği vurgulandı.

Bölgede etkili olan yağış öncesi alınan tedbirler sayesinde vatandaşların mağduriyet yaşamadığının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrası, çalışma alanlarını dört bölgeye ayıran ve ekiplerini oluşturan Büyükşehir Belediyesi, 479 iş makinesi, 550 personelle birlikte karla mücadele çalışmalarını sürdürdü. 7/24 esasına göre çalışan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapanan yollara anında müdahale etti. İlçe merkezlerindeki ana arterler, hastaneler ve önemli kamu hizmet binalarına ulaşımı sağlayan yollar ile mahalle ve grup yollarında da seferberlik ilan edildi. Özellikle gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte teyakkuza geçen ekipler, vatandaşların can ve mal güvenliği için yoğun bir çalışma yürütüyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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