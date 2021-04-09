Ordu'da "Bir alışverişle çok şey fark eder" kampanyasına destek çağrısı

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Visa'nın, küçük işletmeleri desteklemek üzere başlattığı "Bir alışverişle çok şey fark eder" kampanyasına destek olunması çağrısında bulundu.