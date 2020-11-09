Ordu'da balıkçı tezgahları şenlendi, vatandaşlar adeta balık sırasına girdi
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Ordu'da balıkçı tezgahları şenlendi, vatandaşlar adeta balık sırasına girdi

09.11.2020 14:15 | Son Güncelleme: 09.11.2020 14:47

- Ordu'da balıkçı tezgahları şenlendi, vatandaşlar adeta balık sırasına girdi Geçtiğimiz hafta olumsuz hava şartları nedeniyle avlanamayan balık, haftanın ilk gününde hem balıkçıların, hem de vatandaşların yüzünü güldürdü Ordu'da 3 gündür etkili olan olumsuz hava şartları sonrası dün gece...

- Ordu'da balıkçı tezgahları şenlendi, vatandaşlar adeta balık sırasına girdi

Geçtiğimiz hafta olumsuz hava şartları nedeniyle avlanamayan balık, haftanın ilk gününde hem balıkçıların, hem de vatandaşların yüzünü güldürdü

ORDU - Ordu'da 3 gündür etkili olan olumsuz hava şartları sonrası dün gece denize açılan balıkçılar, bol miktarda balık ile döndü. Tezgahlarda çeşidin olmadığı Ordulu balıkçıların tezgahları bugün şenlenirken, insanlar ise balıkçılar önünde adeta kuyruk oluşturdu.

Karadeniz'de geçtiğimiz hafta etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Ordu'da balıkçı tezgahları adeta boş kaldı. Bölgede etkili olan soğuk hava ve denizdeki fırtına balıkçıları olumsuz yönde etkiledi. Bazı teknelerin kıyıya çekmesi ve avlanmanın düşük olması da fiyatların yükselmesine neden oldu.

Dün gece itibariyle avlanmaya çıkan balıkçılar, denizlerden bol miktarda balık ile döndü. Ordulu balıkçıların bugün itibariyle tezgahları yeniden şenlenirken, insanlar ise adeta balıkçılara akın etti. 3 gündür balık yiyemeyen vatandaşlar, fiyatların yüksek olmasından yakınıyor.

"İnsanlar 3 günün acısını çıkartıyor"

Ordulu balıkçı Aydın Ceylan, rağbetin çok olduğunu ifade ederek, her çeşit balığın tezgahlarda yerini aldığını söyledi. Ceylan, "3 gündür kayıklar bağlıydı ve balığa çıkmıyordu. Havaların açması ile birlikte çeşitler bolardı ve çok fazla rağbet var. İnsanlar 3 günün acısını çıkartıyor. Balığı özlemişler ve çeşidin de bol olması insanları tezgaha çekiyor. Şuanda denizde ne kadar balık varsa hepsi tezgahlarda. Bu sabah Ordu'nun yerli hamsisi de çıktı. İnsanlar hamsiyi de özlemiş" diye konuştu.

Ceylan ayrıca, yerli hamsinin 20, istavritin 30, mezgitin 25, barbunun 35, palamutların 20, çinakopun 60, levreğin 25-40, kalka balığının kilosunun 150 liradan satıldığını sözlerine ekledi.

Vatandaşlar ise balık fiyatların geçen yıllara oranla yüksek olduğunu ifade ederek, sınırlı sayıda balık aldıklarını belirttiler. Vatandaşlar ayrıca, balık tüketiminin sağlık açısından önemine değindiler.

Ordu'da balıkçı tezgahları şenlendi, vatandaşlar adeta balık sırasına girdi
Ordu'da balıkçı tezgahları şenlendi, vatandaşlar adeta balık sırasına girdi
Ordu'da balıkçı tezgahları şenlendi, vatandaşlar adeta balık sırasına girdi
Ordu'da balıkçı tezgahları şenlendi, vatandaşlar adeta balık sırasına girdi
Ordu'da balıkçı tezgahları şenlendi, vatandaşlar adeta balık sırasına girdi
Ordu'da balıkçı tezgahları şenlendi, vatandaşlar adeta balık sırasına girdi
Ordu'da balıkçı tezgahları şenlendi, vatandaşlar adeta balık sırasına girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELİM KUŞCU

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