Ordu'da 200 milyon liralık enerji yatırımı
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Ordu'da 200 milyon liralık enerji yatırımı

Ordu'da 200 milyon liralık enerji yatırımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.(YEDAŞ), Ordu'da Kaliteli, kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik hizmeti kapsamında 2021 yılının Temmuz ayında yatırım ve bakım-onarım çalışmaları ile yatırımlarına devam ediyor.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.(YEDAŞ), Ordu'da Kaliteli, kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik hizmeti kapsamında 2021 yılının Temmuz ayında yatırım ve bakım-onarım çalışmaları ile yatırımlarına devam ediyor.

200 milyon liralık yatırım

YEDAŞ Ordu Bölge Müdürü Mustafa Öztürk, Ordu genelinde 2021 yılı içerisinde yaklaşık 200 milyon liralık yatırım yapılacağını belirterek, 2021 yılı içerisinde en önemli projelerinden biri olan Uzunisa TM Şehir Şebeke Ring Hatları projesi ile Ordu Trafo Merkezi ile Altınordu Trafo Merkezi arasında yapılacak 12 km çift devre yeraltı alüminyum kabloların tesis edilmesi ile birlikte Ordu Trafo Merkezi ya da Altınordu Trafo Merkezinden herhangi birinin devre dışı kalması durumunda diğer trafo merkezlerinden alternatif beslemesi yapılabileceğini ifade etti.

Bunun ile birlikte 2021 yılı yatırım programında diğer önemli projelerinden Fatsa sahil yeraltı dönüşüm projesi kapsamında Karayolu güzergahında bulunan yaklaşık 3,5 km'lik havai şebeke yeraltına alınarak Havai şebeke kirliliği ortadan kaldırılacak.

Enerji hatları yer altına alınıyor

Gülyalı ilçesinde yapılacak Gülyalı Merkez Havaalanı Arası Yeraltı Dönüşüm çalışmaları kapsamında Ordu-Giresun Havalimanı'ndan Gülyalı ilçe merkezi de dahil olmak üzere karayolu güzergahındaki 2 km'lik enerji nakil hatlarını yer altına alacak. Kablo kirliliğinin ortadan kalkması ve cephe iyileştirme çalışmalarının da tamamlanmasıyla birlikte Gülyalı estetik bir görünüme kavuşacak. Daha aydınlık bir Gülyalı için aydınlatma armatürlerinin bakım ve onarımının gerçekleştirildiğini söyleyen Mustafa Öztürk, Gülyalı ilçesinde bazı sokak ve caddelerde ışıklandırma ihtiyaçlarının da olduğunu ve bu eksikliklerin giderileceğini sözlerine ekledi. - ORDU

Ordu'da 200 milyon liralık enerji yatırımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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