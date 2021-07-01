Oral'dan Bakan Elvan'a Doğu raporu
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Oral'dan Bakan Elvan'a Doğu raporu

Oral'dan Bakan Elvan'a Doğu raporu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'nin bugün gerçekleşen Müşterek Konsey Toplantısına, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'da katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'nin bugün gerçekleşen Müşterek Konsey Toplantısına, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'da katıldı.

Programda, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Borsalar Konseyi Üyesi Hakan Oral, bölgenin ve ilin temel sorunlarının başında gelen işsizlik, istihdam, enerji giderleri, KDV vergi oranları, teşvikler tarım ve hayvancılık ile iş dünyası ve ticari işletmelerin finans sektörleri arasında yaşadığı sorunlar ile bölge esnafının temel sorunlarına yönelik hazırladığı raporu Bakan Lütfü Elvan'a anlattı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel merkezinde bugün gerçekleştirilen, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, Bakan Yardımcısı Dr.Şakir Ercan Gül, TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Konsey üyesi olan Türkiye'deki 136 Oda, Borsa ve Deniz Ticaret Odaları'nın Yönetim Kurulu Başkanlarının hazır bulunduğu "Müşterek Konsey" toplantısına Erzurum'u temsilen Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral'da iştirak etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'ın açılış konuşmalarının ardından Basına kapalı olarak devam eden Müşterek Konsey toplantısında Bakan Lütfü Elvan, Ekonomiye yönelik Bakanlığının çalışmalarını anlattıp, konsey üyeleri ile istişarelerde bulunup, konsey üyelerinin illerinde ve bölgelerindeki sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ise Erzurum ve bölgenin temel sorunlarının başında gelen işsizlik, istihdam, enerji giderleri, KDV ve vergi oranları, teşvikler, tarım ve hayvancılık ile iş dünyası ile ticari işletmelerin finans sektörleri arasında yaşadığı sorunlar ile bölge esnafının temel sorunlarına yönelik hazırlamış olduğu dosyayı Bakan Lütfü Elvan'a sundu.

Bu arada Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Erzurum Ticaret Borsası tarafından Coğrafi İşaret Belgeleri alınan " Pekmezli Baklava ile Erzurum Su Böreğini" Toplantı öncesinde Konsey Üyelerine ikram etti. Başkan Oral, ayrıca Bakan Lütfü Elvan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na Sultan Abdulhamithan döneminde basılan ve ilk renkli eserden biri olan ve Erzurum Hudutlarını içeren birer tablo hediye etti. - ERZURUM

Oral'dan Bakan Elvan'a Doğu raporu
Oral'dan Bakan Elvan'a Doğu raporu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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