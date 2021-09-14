Oral: 'Ahîlik, ahlak kaidesi üzerine inşa edilmiştir' - Haberler Ekonomi
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Oral: "Ahîlik, ahlak kaidesi üzerine inşa edilmiştir"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Oral:

Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 34. Ahilik Haftası ve Mesleki Eğitim Haftasını kutladı.

Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 34. Ahilik Haftası ve Mesleki Eğitim Haftasını kutladı.

Başkan Metin Oral, "Ahilik teşkilatı, can ve mal beraberliği olarak adlandırılan bir ahlak kaidesi üzerine inşa edilmiştir" dedi.

Oral, ahilik anlayışının toplumda yaşayan fertleri birbirine yaklaştırdığını, aralarında dayanışma kurulmasını sağladığını söyledi. Oral, hafta ile ilgili yaptığı açıklamada, sadece ait oldukları dönemin iktisadi hayatını düzenlemekle kalmayan ahilerin, oluşturdukları manevi iklim, sosyal düzen, iş ahlakı, ahlak nizamı ve kardeşlik hukuku ile toplumda sosyal barışın da öncüsü olduklarını kaydetti.

Ahilik sisteminin işyeri, sanat ve ahlakın öğretildiği bir okul olduğuna işaret eden Başkan Metin Oral, "Burada emeğin karşılığı çalışana alın teri kurumadan ödenir. Bu uygulama emek ve sermayenin barışık olduğu bir model oluşturmaktadır. Ahiliğin küreselleşen dünyada bize tek başına yol gösterici olmayacağını düşünebiliriz. Ancak, günümüzde gelişmişlik göstergesi olarak kabul edilen eğitim, ekonomi, sağlık ve sosyal hayat gibi konularda ahilik teşkilatınca geçmişte atılan temellerin halen önemini koruduğu sağlam bir gerçektir" dedi.

14-20 Eylül tarihleri arasında COVID-19 tedbirleri çerçevesinde kutlamakta olduğumuz 34. Ahilik Haftası münasebetiyle, Ahi Evran-ı Veli'yi rahmet ve minnetle yad ederken esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın Ahilik Haftasını kutluyorum" diye konuştu. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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