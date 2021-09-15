OPET Dünya Kurumsal Golf Turnuvası Türkiye şampiyonları belli oldu - Haberler Ekonomi
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OPET Dünya Kurumsal Golf Turnuvası Türkiye şampiyonları belli oldu

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Haberler | Ekonomi
OPET Dünya Kurumsal Golf Turnuvası Türkiye şampiyonları belli oldu

OPET'in ana sponsorluğunu üstlendiği World Corporate Golf Challenge (Dünya Kurumsal Golf Turnuvası) Türkiye 2021'nin kazanan takımı Lumberjack oldu.

OPET'in ana sponsorluğunu üstlendiği World Corporate Golf Challenge (Dünya Kurumsal Golf Turnuvası) Türkiye 2021'nin kazanan takımı Lumberjack oldu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamındaki tedbirlere uygun olarak gerçekleştirilen turnuva Bodrum'da Regnum Golf & Country Club ev sahipliğinde gerçekleşti.

OPET ana sponsorluğunda 9'uncusu düzenlenen World Corporate Golf Challenge Türkiye 2021'de 34 takım yer aldı. Lumberjack takımı adına mücadele eden İsmail Erdoğan ve Mehmet Ziylan ikilisi toplamda 154 puan alarak turnuvayı birincilikle tamamladı.

Armin Jurgen ve Udo Merz'in temsil ettiği Hole in One Group takımı 153 puanla ikinci olurken, Adem Karataş ve İhsan Kızılkaya'nın yer aldığı Ruck & Maul takımı 146 puanla üçüncü oldu. Kazanan takımlara ödülleri, OPET Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı ve Regnum Carya Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Fikret Öztürk tarafından verildi.

WCGC Türkiye 2021 kazanan takımı Lumberjack, 1-5 Kasım tarihlerinde Portekiz Cascais'de düzenlenecek World Corporate Golf Challenge 2021 Dünya Finali'nde Türkiye adına mücadele edecek.

Daha önce ağustosta gerçekleşmesi planlanan ancak orman yangınları nedeniyle ertelenen turnuvadan sağlanan gelirle yangından zarar gören bölgelerdeki öğrenciler için "TEV-Eğitimle İyileştirelim" burs fonuna katkı sağlanacak.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi Haberleri
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