Opel'den şubat kampanyası

18.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:41

Yeni Astra HB bu ay itibarı ile Opel Yetkili Satıcılarında yerini alıyor.







Daha ekonomik motor ve şanzıman seçeneklerine sahip olan Astra HB modeline 120.000TL'ye, 20 ay, %0,49 faiz seçeneği ile sahip olmak mümkün. Teknolojik özellikleri ile öne çıkan Yeni Astra HB modelinin anahtar teslim fiyatı 169.900TL'den başlıyor.







Alman otomobil üreticisi; amiral gemisi Insignia'yı, Şubat ayında, 120.000TL'ye, 20 ay, %0,49 faiz seçeneği ile satışa sunuyor. Gelişmiş aydınlatma özelliğine sahip Insignia modeline 249.900TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.







Kullanıcısının hem özel hem de iş hayatında tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan Combo modeli, 128.900TL'lik başlangıç fiyatı ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. Opel, Combo'nun tüm donanım seviyelerinde sunduğu 6.700TL'lik indirim ile iddiasına devam ediyor. Buna ek olarak 90.000TL, 20 Ay, %0,49 faiz oranlı kredi seçeneği ve PSA Finans ayrıcalığıyla araç tutarının %100'üne kadar kredi olanağı da mevcut.







Opel'in SUV modellerinden Crossland X ise 159.900TL'den başlayan fiyatlar ve 90.000TL'ye, 20 Ay, %0,49 faizli kredi seçeneği ile satışa sunuluyor. Opel, Grandland X SUV modelinde ise 194.900TL'den başlayan fiyatlar ve 90.000TL, 20 Ay, %0,49 faizli kredi seçeneği ile iddialı bir finansman sunuyor.







Şubat ayı içerisinde Opel Yetkili Satıcılarında yerini alacak olan Yeni Opel Corsa sevenleri ile buluşuyor. Opel, 1 Mart itibarı ile satışa sunacağı Yeni Corsa'yı keşfetmek ve deneyimlemek üzere tüm müşterilerini Opel Yetkili Satıcılarına bekliyor.



