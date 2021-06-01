OPEC+ ülkeleri, üretim kesintilerini hafifletme planına devam edecek
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OPEC+ ülkeleri, üretim kesintilerini hafifletme planına devam edecek

OPEC+ ülkeleri, üretim kesintilerini hafifletme planına devam edecek
Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan - Haberler | Ekonomi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, petrol talebine ilişkin olumlu beklentilerin etkisiyle günlük petrol üretim kesintilerinin kademeli olarak hafifletilmesi planına devam edeceği bildirildi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, petrol talebine ilişkin olumlu beklentilerin etkisiyle günlük petrol üretim kesintilerinin kademeli olarak hafifletilmesi planına devam edeceği bildirildi.

OPEC+ üyesi ülkelerin, enerji ve petrol bakanlarının piyasa koşullarını değerlendirmek ve 1 Nisan'da kararlaştırdığı üretim kesintisi miktarını görüşmek üzere video konferans yöntemiyle bir araya geldiği 17. Bakanlar Toplantısı sona erdi.

OPEC'ten yapılan açıklamada, piyasalardaki temel duruma yönelik yapılan gözlemler doğrultusunda, 15. Bakanlar Toplantısı'nda belirlenen üretim düzenlemesi kararının temmuz ayı için de uygulanacağı ifade edildi.

Açıklamada, grubun bir sonraki bakanlar toplantısının 1 Temmuz'da yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, 181. OPEC Olağan Toplantısı ise 24 Haziran'da gerçekleştirilecek.

OPEC+ grubu, 1 Nisan'daki 15. Bakanlar Toplantısı'nda, üye ülkelerin toplam günlük üretimlerini mayıs ve haziran aylarında 350 bin, temmuzda ise 441 bin varil artırarak üretim kesintilerini hafifletme kararı almıştı. Suudi Arabistan ise şubatta açıkladığı ve gönüllü olarak uyguladığı günlük 1 milyon varillik ek kesinti kararını kademeli olarak kaldıracağını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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