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Koronavirüs, Rusya, Opec, Ekonomi

OPEC+ günde 10 milyon varil üretim kısıntısında anlaştı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya'nın önderliğindeki petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu, Covid-19 salgınıyla önemli ölçüde düşen fiyatların yönünü yukarıya çevirmek için üretimlerini günde 10 milyon varil kısacak anlaşma sağladı.

10.04.2020 09:06 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:06
OPEC+ günde 10 milyon varil üretim kısıntısında anlaştı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya'nın önderliğindeki petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu, Covid-19 salgınıyla önemli ölçüde düşen fiyatların yönünü yukarıya çevirmek için üretimlerini günde 10 milyon varil kısacak anlaşma sağladı.

Üretim kısıntısına karşı çıkan Meksika'nın da katılımının gerektiği çağrısı yapan OPEC+ Grubu, diğer üreticilerden de toplam 5 milyon varillik kısıntı bekliyor.

OPEC ve piyasa verileri, Covid-19 nedeniyle büyük ölçüde duran hava ulaşımı ve seyahat yasaklarının etkisiyle küresel petrol talebinin günde 30 milyon varil daraldığını gösteriyor.OPEC+ Grubu toplantısında varılan anlaşmaya göre, üretim kısıntısı Mayıs ve Haziran aylarında sürecek. Cuma günü de sürecek görüşmeler sonucunda, OPEC+ Grubu dışındaki üreticilerin de günde toplam 5 milyon varil kısıntıyı kabul etmeleri bekleniyor.

 


Kaynak: DHA

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Ekonomi Manşet

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