Opec Anlaşması Rus Ekonomisinde Olumlu Hava Estiriyor

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısında alınan kısıntı kararının Rus ekonomisinde istikrar sağlayacağını belirterek, "Anlaşma sayesinde Rus petrol sanayisine yönelik yatırımlar da artacak." dedi.

Oreşkin, Belarus'un Brest kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, OPEC ve bazı üretici ülkelerin günlük petrol üretimini azaltma kararının Rus ekonomisine olumlu yansıyacağını söyledi.

Kararın, Rus mali piyasalarındaki dalgalanmaları azaltacağına işaret eden Maksim Oreşkin, "Ayrıca uzun vadeli kalkınmamız da istikrara kavuşacak. Üretim sanayimize de hareketlilik kazandıracaktır." diye konuştu.

OPEC nezdinde anlaşmaya varılmaması durumunda Rus ekonomisine ilişkin risklerin artabileceğini vurgulayan Oreşkin, "Ekonomimizdeki sürdürülebilirlik açısından bu anlaşma çok önemliydi. Anlaşma sayesinde yatırımcılar önlerini daha net görebilecek ve Rus petrol sanayisine yönelik yatırımlar da artacak." ifadelerini kullandı.

Geçen hafta Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan 5'inci OPEC ve OPEC dışı ülkeler toplantısında, petrol üretiminin günlük 1,2 milyon varil düzeyinde azaltılması konusunda anlaşmaya varılmıştı. Rusya da anlaşma kapsamında üretimini günlük 228 bin varile düşüreceğini taahhüt etmişti.