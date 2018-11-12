Taraftarlarla Buluşan Onur Kıvrak: Bana Küfür Edemezsiniz

Trabzonspor kaptanı Onur Kıvrak, Malatyaspor maçı sonrası Trabzon Havalimanı'nda tartıştığı ve 'Sizi tanıyorum. Tek tek evinizden aldıracağım' dediği taraftarlarla dün Faroz Mahallesi'nde buluştu.

"EKMEK YEDİĞİM YERE İHANET ETMEM"

Taraflar olayı tatlıya bağlarken Onur, "Malatya maçında iğne ile sahaya çıktım. Bu takım için her türlü fedakarlığı yapıyorum. Ekmek yediğim yere ihanet etmem. Bana küfür edemezsiniz" dedi. Bunun sonrasında Onur ile taraftar arasındaki kırgınlık sona erdi.