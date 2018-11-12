Taraftarlarla Buluşan Onur Kıvrak: Bana Küfür Edemezsiniz
Yeni Malatyaspor maçının ardından yediği goller nedeniyle ağır eleştirilen Trabzonspor kalecisi Onur, Faroz Mahallesi'nde taraftarlarla buluştu. Onur Kıvrak, "Bu takım için her türlü fedakarlığı yapıyorum. Bana küfür edemezsiniz." dedi.
Trabzonspor kaptanı Onur Kıvrak, Malatyaspor maçı sonrası Trabzon Havalimanı'nda tartıştığı ve 'Sizi tanıyorum. Tek tek evinizden aldıracağım' dediği taraftarlarla dün Faroz Mahallesi'nde buluştu.
"EKMEK YEDİĞİM YERE İHANET ETMEM"
Taraflar olayı tatlıya bağlarken Onur, "Malatya maçında iğne ile sahaya çıktım. Bu takım için her türlü fedakarlığı yapıyorum. Ekmek yediğim yere ihanet etmem. Bana küfür edemezsiniz" dedi. Bunun sonrasında Onur ile taraftar arasındaki kırgınlık sona erdi.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (13)
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Ts kalecisi ben igneyle sahaya cikdim diyemezzz. Koskoca ts sen olmayinca olmuyomu. Yokmu baska kaleci. Cikiyosan. oynayacan. Cok sevdigim degerli unal hocayi el birligiyle yozdunuz.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Oynatmayın sizde adama küfür etmeye ne hakkınız var ıyıdır kötüdür bile bile gol yeniyo balık beyinlilerCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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İğneyle niye oynuyorsun kardeşim bu takımın başka kalecisi yokmu ondan sonrada yakıyorsun takımı al işte hezimetCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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bir anadolu takımı trabzon büyük takımlarla yarışamaz bunu neden anlamıyor fener galata beşiktaş 3 büyük sonrasınbüyükşehir gelir .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Kovun bu kumbarayı bide dayılık yapıyor küçük enişteCevap Yaz 4 Yayından Kaldır