Online alışverişte kolay ve hızlı ödeme dönemi
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Online alışverişte kolay ve hızlı ödeme dönemi

29.01.2021 10:04 | Son Güncelleme: 29.01.2021 10:17
Online alışverişte kolay ve hızlı ödeme dönemi

ticaret alanında sunduğu gelişmiş ve çözüm odaklı servisleri ile hizmet veren iPara, yeni ürünü iPara Pass'ı hayata geçirdiğini duyurdu.

E-ticaret alanında sunduğu gelişmiş ve çözüm odaklı servisleri ile hizmet veren iPara, yeni ürünü iPara Pass'ı hayata geçirdiğini duyurdu. iPara Pass ile online alışveriş ödemeleri kart bilgilerini tekrar girmeden hızlı, kolay ve tek tıkla güvenli bir şekilde yapılabilecek.

iPara, sunduğu ürün ve hizmetleri ile müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğini açıkladı. iPara'nın yeni ürünü iPara Pass iş yerlerinin sadece kendi sitelerinde geçerli olan kart saklama hizmetinden farklı olarak online alışverişte kullanılan kredi kartı bilgilerini kendi altyapısında güvenli bir şekilde saklıyor. Bilgiler online ödemede iPara sanal POS kullanan tüm üye iş yerlerinde kullanılabiliyor. Böylelikle alışveriş tek tıkla, hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanmış oluyor. iPara Pass ile hızlı ve güvenli bir şekilde online alışveriş yapılabiliyor.  

POS CİHAZI BEKLEMEDEN KOLAYCA ÖDEME

Yeni ürünleri iPara Pass hakkında bilgi veren iPara Genel Müdürü Burhan Eliaçık, "iPara Pass ile kullanıcıların, iPara sanal POS kullanan web sitelerinden kredi kartı ile ödeme yaparken isterlerse kredi kartı bilgilerini kayıt etmelerine olanak sağlıyoruz. Kullanıcılar, böylelikle iPara sanal POS kullanan bir web sitesinden bir sonraki alışverişlerini tek tıkla gerçekleştirebiliyor. Bu çalışmamızı ilk olarak MultiNet iş birliğimiz kapsamında hayata geçirdiğimiz MultiLink uygulamamız ile başlattık. MultiLink ile MultiNet üye iş yerlerinde kredi kartı ile ödeme yapmak isteyen tüm müşterilere online ödeme olanağı sunuyoruz. Restoranlar müşterilerine SMS ile gönderecekleri link üzerinden kart bilgileri ile online ödeme yapma imkanı verebiliyor. Böylelikle restoran kendi web sitesi olmasa da online ödeme alabiliyor. Müşteriler ise POS cihazı beklemeden kolayca ödemelerini yapabiliyor ve kartlarını sonradan ödemek üzere iPara Pass özelliği ile saklayabiliyorlar" dedi.

Eliaçık, "İlk etapta MultiNet üye iş yerleri ile başlattığımız hizmetimiz farklı iş birlikleri ile sürecek. Önümüzdeki dönemde müşterilerimizin ve tüketicilerimizin hayatını kolaylaştıracak yeni ürün ve hizmetlerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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