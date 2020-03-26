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Denizlispor, Spor

Onazi'den anlamlı 'tek kişilik tavla' mesajı

Denizlispor'un deneyimli orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi, sosyal medyadan tek başına tavla oynadığı görüntüsünü paylaştı.

26.03.2020 22:11 | Son Güncelleme: 26.03.2020 22:13
Onazi'den anlamlı 'tek kişilik tavla' mesajı

Denizlispor'un deneyimli orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi, sosyal medyadan tek başına tavla oynadığı görüntüsünü paylaştı. Onazi, aynı zamanda vatandaşları evde kalmaları hakkında uyardı.

Denizlispor'a geldiği günden beri orta sahaya adını yazdıran Nijeryalı orta saha oyuncusu Onazi, sosyal medyada paylaştığı görüntü ile vatandaşları evde kalmaları konusunda uyardı. Paylaştığı görüntüde tek başına tavla oynayan Onazi, yazdığı yazıyla da vatandaşları 'evde kal Türkiye' diye uyardı.

Onazi, sosyal medyada paylaştığı görüntüye, "Zorunlu olmadıkça evde kal! Çünkü evde hayat var, evde kal. Covid19 bittikten sonra normal hayata başlayacağız. #evdekaltürkiye " notunu ekledi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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