On Numara saat kaçta çekiliyor? On Numara canlı izleme linki! 15 Kasım Pazartesi On Numara çekilişi saat kaçta?

On Numara saat kaçta çekiliyor? 15 Kasım Pazartesi On Numara çekilişi saat kaçta? sorularına yanıt aranıyor. On Numara sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 22 numarası çekilecek. Bu akşam yapılacak On Numara çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan biri çıkacak mı merakla bekleniyor?

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Heyecanla beklenen şans oyununda çekiliş saat 20:00'da başlayacak. Talihli adayları çekilişi Milli Piyango TV üzerinden canlı izleyebilecek. Yaklaşık 10 dakika sürecek olan çekilişin tamamlanmasının ardındansa bilet sorgulama işlemlerine geçilecek. Bilet sorgulama ise "millipiyangoonline.com" adresinde olacak.

On Numara çekilişi canlı izlemek için TIKLAYINIZ …

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