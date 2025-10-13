On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı 13 Ekim Pazartesi ? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler?

On Numara sonuçlarının belli olup olmadığı vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. 13 Ekim 2025 Pazartesi günü yapılan On Numara çekilişi canlı yayında takip ediliyor. Çekiliş sonrası büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığı ve devredip devretmediği merak konusu. On Numara kazanan numaralarına ve sonuçlara anlık olarak bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Yenilenen On Numara oyunu, şansını denemek isteyenler için farklı seçenekler sunar. Oyuncular, ister tek kolon ister birden fazla kolon oynayabilir. Her bir kolonun ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ ÖZELLİĞİ

"Sen Seç" özelliği sayesinde, kolondaki numaraları oyun terminali üzerinden kendin belirleyebilir veya "Rastgele Sayılar" seçeneğini tercih ederek sistemin senin yerine şanslı sayıları oluşturmasını sağlayabilirsin. Kuponu manuel doldurmak istemeyenler için tasarlanan bu özellikte, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve sistem 10 adet rastgele numara ile otomatik bir kolon oluşturur.

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu, birden fazla kombinasyon üretmek isteyen oyuncular için geliştirilmiştir. Eğer bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem bu fazla numaralarla oluşturulabilecek tüm olası kombinasyonları farklı kolonlar olarak düzenler. Bu sayede kazanma ihtimalin artar.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ SEÇENEĞİ

On Numara'da "Çoklu Çekiliş" kutucuğu işaretlenerek birden fazla çekilişe aynı anda katılım sağlanabilir. Böylece tek kuponla birkaç çekilişte şansını deneyebilirsin.

KOLON İPTAL ETME

Oynadığın bir kolonu iptal etmek istersen, o kolona ait alt bölümde yer alan İPTAL kutucuğunu işaretlemen yeterlidir. Bu durumda o kolon geçersiz sayılır.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numarayı doğru tahmin edenler ya da hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiye kazanır. 10 numaranın tamamını bilen oyuncu büyük ikramiyenin sahibi olur. Aynı kategoride birden fazla kazanan olduğunda, ikramiye tutarı kazananlar arasında eşit şekilde bölüştürülür.

13 EKİM 2025 ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

13 Ekim 2025 tarihli On Numara çekiliş sonuçları henüz duyurulmadı. Sonuçlar açıklandığında kazanan numaralar ve ikramiye detayları kamuoyuyla paylaşılacaktır.