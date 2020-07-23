On Numara çekiliş sonuçları: 22 Temmuz MPİ On Numara sonuçları
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On Numara çekiliş sonuçları: 22 Temmuz MPİ On Numara sonuçları

Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği 22 Temmuz tarihli On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. On Numara oyununun 945. hafta çekilişinde 10 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti. İşte, 22 Temmuz 2020 On Numara sonuçları.

On Numara çekiliş sonuçları: 22 Temmuz MPİ On Numara sonuçları
23.07.2020 08:23 | Son Güncelleme: 23.07.2020 09:06

22 Temmuz 2020 On Numara sonuçları için dün akşam noter huzurunda haftanın şanslı 22 numarası çekildi. Geçtiğimiz gün yapılan çekilişte on bilen çıkmadığından 137.780,05 TL devretmişti. Dün akşam yapılan çekilişte de on bilen çıkmadı ve 267.836,63 TL devretti. 945. haftanın On Numara sonuçları...

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945. HAFTA KAZANAN NUMARALAR

On Numara çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, On Numara oyununun 945'inci çekilişinde kazandıran numaralar 2, 3, 8, 15, 21, 22, 27, 34, 48, 49, 54, 60, 61, 63, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 79 ve 80 olarak belirlendi.Çekilişte 10 bilen çıkmayınca 267 bin 836 lira 63 kuruş devretti.

On Numara çekiliş sonuçları: 22 Temmuz MPİ On Numara sonuçları

ÖNCEKİ ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, On Numara oyununun 944. çekilişinde kazandıran numaralar 8, 9, 14, 18, 25, 26, 27, 30, 33, 34, 36, 45, 46, 52, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 74 ve 78 olarak belirlendi.Çekilişte 10 bilen çıkmayınca 137 bin 780 lira 5 kuruş devretti.

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