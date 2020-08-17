On Numara çekiliş sonuçları: 17 Ağustos Milli Piyango Online On Numara sonuçları
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On Numara çekiliş sonuçları: 17 Ağustos Milli Piyango Online On Numara sonuçları

Milli Piyango Online 17 Ağustos tarihli on Numara sonuçlarını açıkladı. On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırılırken, 10 Ağustos'ta yapılan çekilişte 10 bilen çıkmadı büyük ikramiye sonraki haftaya devretmişti. On numara'da büyük ikramiye ne kadar? İşte, 17 Ağustos 2020 On Numara sonuçları.

On Numara çekiliş sonuçları: 17 Ağustos Milli Piyango Online On Numara sonuçları
17.08.2020 20:06 | Son Güncelleme: 17.08.2020 20:12

Sisal Şans, On Numara'nın ilk çekilişini 17 Ağustos 2020 tarihinde saat 20: 00'de gerçekleştirdi. 80 numara arasından çekilen numaralar 51, 28, 56, 4, 29, 26, 65, 2, 5, 60, 12, 27, 20, 59, 57, 46, 23, 71, 22, 67, 58, 25 oldu. 10 bilen çıkmadığından 773 bin 787 TL'lik büyük ikramiye sonraki haftaya devretti mi? On numara sonuç sorgulama ekranı...

On Numara sonuçlarını öğrenmek için TIKLAYINIZ...

HAFTANIN KAZANAN NUMARALAR

On numarada, kazanan numaralar 51, 28, 56, 4, 29, 26, 65, 2, 5, 60, 12, 27, 20, 59, 57, 46, 23, 71, 22, 67, 58, 25 şeklinde belirlendi. On Numara, Pazartesi günleri saat 20: 00'da çekiliyor.

SİSAL ŞANS ON NUMARA NASIL OYNANIR?

1 ile 80 numara arasından 22 numara çekilip, bu 22 numara arasından 10 adet numaranınbilinmesine dayanan bir oyun olan On Numara 'da 10 numara bilenler, 9 numara bilenler, 8numara bilenler, 7 numara bilenler, 6 numara bilenler ve hiç bilmeyenler farklı miktarlardaikramiye kazanıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de On Numara oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği On Numara'da her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgi https://www.millipiyangoonline.com/on-numara/kurallar adresinde yer alıyor.

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