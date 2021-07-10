Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular Bilecik'e geldi
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Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular Bilecik'e geldi

Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular Bilecik'e geldi
Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Spor

İstanbul Arnavutköy Belediyesinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular, Bilecik'in Söğüt ilçesine gelerek Ertuğrulgazi Türbesi'ni ziyaret etti.

İstanbul Arnavutköy Belediyesinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular, Bilecik'in Söğüt ilçesine gelerek Ertuğrulgazi Türbesi'ni ziyaret etti.

Bursa'dan hareket ederek ilçeye gelen sporcular, türbeyi gezerek dua etti. Sporcular türbe ziyareti sırasında bol bol fotoğraf çekti. Türbeyi ziyaret eden sporculara türbeye gelen vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Tura Kahramanmaraş'tan katılan sporcu İbrahim Gülmez, AA muhabirine, şehitlerin vatan için canlarını hiç düşünmeden feda ettiğini belirterek, "Biz de onlar için bisikletle bin kilometre yol gideceğiz. Tabi ki hiçbir şey onlar için. Elimizden gelen bu olduğu için bunları yapıyoruz. Burası daha önce hiç gelmediğim bir yer. Geldiğimde açıkçası hayranlıkla baktım. Bende çok fazla merak uyandırdı. Fırsatım olduğumda tekrar gelmek istiyorum." diye konuştu.

Grup, daha sonra Kütahya'ya doğru yola çıktı.

25 sporcu, turda 1200 kilometre yol kat edecek. Bisikletçiler, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Konya ile Niğde üzerinden Bor ilçesine ulaşacak. Güzergahta bulunan illerdeki duraklardan alınan topraklar, şehit Halisdemir'in Bor'daki mezarına götürülecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular Bilecik'e geldi - Haberler Spor
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