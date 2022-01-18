Ömer Erdoğan: "Alanya'da da zor bir maç bizi bekliyor"

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Alanyaspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Alanya'da da zor bir maç bizi bekliyor" dedi.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Alanyaspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, " Alanya'da da zor bir maç bizi bekliyor" dedi.

Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak olan Hatayspor, çalışmalarını sürdürüyor. Osman Çalgın Tesisleri'nde yapılan idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan idman, dar alan ve 5'e 2 top kapma ile devam ederken, son olarak taktik idmanı yapıldı. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Alanyaspor'un pasa dayalı bir oyun anlayışı olduğunu ve gereken önlemleri aldıklarını söyledi.

Erdoğan Alanyaspor'da teknik direktör değişikliği ile farklı bir oyun anlayışı olduğunu belirterek "Hafta sonu güzel bir futbolla önemli bir galibiyet aldık. Coşkulu taraftarlarımızın önünde gerçekten oyuncularımız çok iyi motive şekilde sahada ilk dakikadan son dakikaya kadar iyi konsantre olup kazanma arzusu yüksek bir takım vardı. Haklı bir galibiyet aldık. Tabi artık geride kaldı. Şimdi çok fazla ara vermeden Perşembe günü oynayacağımız Alanya maçı hazırlıklarına başladık dün. Bugün antrenmanımızı yapıp, yarın antrenmanımızı yapıp yarın kısmetse havayoluyla Alanya'ya geçip maç saatini bekleyeceğiz. Alanya'da da zor bir maç bizi bekliyor. Hoca değişikliğiyle son iki haftada farklı bir oyun anlayışları var. Daha önce de Karagümrük'te hocanın çalıştırdığı ve pasa dayalı bir oyun anlayışı var. Onlara karşı önlemlerimizi aldık. Yine aynı şekilde coşkulu, iyi motive olmuş, iyi konsantre olmuş bir Hatayspor inşallah izlettirmek istiyoruz" dedi.

Erdoğan Afrika Kupası'nda olan oyuncuları olduğunu belirterek "Onun dışında eksiğimiz yok. Burak zaten yaklaşık 1 aydır bizimle beraberdi. Onun dışında eksiğimiz yok. Cezalı oyuncu da yok" dedi.

Daha sonra Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını basına kapalı olarak gerçekleştirdi. - HATAY