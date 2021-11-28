- Ömer Erdoğan : "Ağır bir mağlubiyet aldık"

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan:

"Bu skor bizim için düşündürücü"

"İyi bir ders çıkardık"

SİVAS - DG Sivasspor deplasmanından 4-0 mağlubiyetle ayrılan Hatayspor'da Teknik Direktör Ömer Erdoğan maçın ardından yaptığı açıklamada, "Sivasspor'u tebrik ediyorum. Haklı bir galibiyet aldılar. Bizim açımızdan ağır bir mağlubiyet oldu" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor deplasmanından 4-0 yenilgiyle ayrılan Hatayspor'da Teknik Direktör Ömer Erdoğan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Erdoğan, "Öncelikle Sivasspor'u tebrik ediyorum. Haklı bir galibiyet aldılar. Bizim açımızdan ağır bir mağlubiyet oldu. Ligde şimdiye kadar en az gol yiyen takımlardan bir tanesi olmamız ve bundan önceki oynadığımız maçlarda rakiplere çok fazla vermeyen bir takım görüntüsü veriyorduk. Bugün ise tam tersi maça bir türlü iyi başlayamadık. Maçın hiçbir bölümünde ne ofansif anlamda ne defansif anlamda sahada doğruları yapan bir Hatayspor yoktu. Rakibe çok pozisyon verdik. Bu bizim için düşündürücü ve üzücü bir olay. Ama bu arkadaşlarımız bugüne kadar 26 puan topladı. Ben oyuncularıma güveniyorum, inanıyorum. Bu bizim için iyi bir ders olacak. Bu hatalardan ders çıkartıp, önümüzdeki Başakşehir maçına iyi hazırlanıp, orada alışık olduğumuz Hatayspor'u camiamıza ve taraftarlarımıza izlettireceğiz" diye konuştu.