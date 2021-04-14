Omar Elabdellaoui'ye kök hücre nakli ve kornea operasyonu planlanıyor
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Omar Elabdellaoui'ye kök hücre nakli ve kornea operasyonu planlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Omar Elabdellaoui'ye kök hücre nakli ve kornea operasyonu planlanıyor

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, yılbaşı gecesi yaşadığı kaza sonrasında Türkiye'deki ilk müdahalenin ardından ABD'de göz kapağından bazı operasyonlar geçirmişti.

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Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, yılbaşı gecesi yaşadığı kaza sonrasında Türkiye'deki ilk müdahalenin ardından ABD'de göz kapağından bazı operasyonlar geçirmişti. Elabdellaoui için önümüzdeki süreçte ilk olarak kök hücre nakli, sonrasında da kornea operasyonu planlanıyor.

Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, Türkiye'deki ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ABD'de göz kapağından bazı operasyonlar geçirdi. Elabdellaoui için şu an ilk olarak kök hücre nakli, ardından da kornea operasyonu planlanıyor.

29 yaşındaki futbolcunun tedavi süreci, Liv Hospital ile birlikte ABD'de bulunan ve kornea yaralanmalarında dünyanın bir numarası olarak kabul edilen bir klinik tarafından ortak şekilde yürütülüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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