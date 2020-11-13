Koronaya yakalanan Galatasaraylı Elabdellaoui: Durumum iyi
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Koronaya yakalanan Galatasaraylı Elabdellaoui: Durumum iyi

13.11.2020 19:02 | Son Güncelleme: 13.11.2020 19:19

Galatasaray'da koronavirüse yakalanan Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui, sosyal medya hesabında durumunun iyi olduğunu belirtti.

Galatasaray'da koronavirüse yakalanan futbolcunun Omar Elabdellaoui, olduğu ortaya çıktı. Elabdellaoui, korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabından durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Norveçli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Herkesin bildiği gibi korona virüs testim pozitif çıktı. Bazı semptomlarım var ama durumum genel olarak iyi. Herkese iyi dilekleri için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Koronaya yakalanan Galatasaraylı Elabdellaoui: Durumum iyi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
KADIKÖY: Bu kim lan ne zaman geldi 6s ye
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
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