Galatasaray-Yukatel Kayserispor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Yukatel Kayserispor'u konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Galatasaray'ın Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Ömer Bayram ve Alexandru Cicaldau yedeğe çekilirken, mide şikayetleri olan Emre Kılınç ise kadroda yer almadı.

Teknik direktör Domenec Torrent, Yukatel Kayserispor karşısında bu futbolcuların yerlerine Sacha Boey, Sofiane Feghouli ve Bafetimbi Gomis'e görev verdi.

Galatasaray maça Inaki Pena, Sacha Boey, Marcao, Victor Nelsson, Patrick van Anholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Ryan Babel, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis ile başladı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde ise Ömer Bayram ve Cicaldau'nun yanı sıra İsmail Çipe, Omar Elabdellaoui, Semih Kaya, Mustafa Muhammed, Erick Pulgar, Olimpiu Morutan, Barış Alper Yılmaz ve Halil Dervişoğlu oturdu.

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Fernando Muslera ve Işık Kaan Arslan ile Alpaslan Öztürk ve Arda Turan maçın kadrosuna alınmadı.

Gomis'in ikinci dönemdeki ilk maçı

Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Bafetimbi Gomis, Galatasaray'da ikinci dönemindeki ilk maçına çıktı.

Sarı-kırmızılı takımda 2017-2018 sezonunda gösterdiği başarılı performansla kazanılan şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Gomis, 2018-2019 sezonunun başında Suudi Arabistan'ın Al Hilal ekibine transfer oldu.

Al Hilal'de 3,5 yıl oynadıktan sonra Galatasaray'a dönen Bafetimbi Gomis, takımda ikinci dönemindeki ilk sınavını Yukatel Kayserispor karşısında verdi.

Galatasaray'da son olarak 2018-2019 sezonunun ilk haftasında, 19 Ağustos 2018'de, Göztepe ile oynanan müsabakada görev yapan Gomis, bin 273 gün sonra sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşma öncesinde tribüne çağırdıkları 36 yaşındaki futbolcuya sevgi gösterisinde bulundu.

Elabdellaoui, talihsiz kazadan sonra ilk kez kadroda

Galatasaray'da Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui yaşadığı talihsiz kazadan sonra ilk kez bir resmi maçın kadrosuna alındı.

31 Aralık 2020'deki yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle uzun süre gözlerinden tedavi gören Elabdellaoui maçta yedekler arasında yer aldı.

Galatasaray'da son olarak 26 Aralık 2020'de Süper Lig'de Trabzonspor ile oynanan maçta forma giyen Norveçli futbolcu, 413 gün sonra bir resmi müsabakanın kadrosunda yer aldı.

Taraftarlar yönetimi istifaya çağırdı

Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşma öncesinde yaptıkları tezahüratla kulüp yönetimini istifaya çağırdı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Yönetim istifa" şeklinde tezahüratta bulundu.

Bu arada Galatasaray Futbol Takımı maça, üzerinde "Kendi aşımız, kendi gücümüz TURKOVAC" yazısının bulunduğu pankartla çıktı.