Olimpiyatlarda yarışan Esra: Bir sonraki olimpiyatlarda altın madalyayı ülkeme getireceğim

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Finlandiya'dan Johanna Marjut Mira Potkonen'e çeyrek finalde mağlup olarak elenen milli boksör Esra Yıldız, memleketi Nevşehir'de çiçeklerle karşılandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Finlandiya'dan Johanna Marjut Mira Potkonen'e çeyrek finalde mağlup olarak elenen milli boksör Esra Yıldız, memleketi Nevşehir'de çiçeklerle karşılandı. Yıldız, "Bir sonraki olimpiyatlarda altın madalyayı alıp ülkeme getireceğim" dedi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden Esra Yıldız, Finlandiya'dan Johanna Marjut Mira Potkonen'e mağlup olarak olimpiyatlara veda etti. Milli boksör, olimpiyatlarda elenmesinin ardından memleketi Nevşehir'e geldi. Esra Yıldız, Kapadokya Havalimanı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, ailesi ve sporcular tarafından çiçeklerle karşılandı. Havalimanında konuşan Yıldız, "Bir büyük turnuvanın daha sonuna geldik. Bir sporcunun gidebileceği en yüksek yer olimpiyatlardır. Madalyayı çok istiyorduk. Kıl payı kaçtı. Bu bir daha madalya almayacağız anlamına gelmiyor. Bir sonraki olimpiyatlarda altın madalyayı alıp ülkeme getireceğim" diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir ise, "Esra Yıldız bize çok büyük mutluluk yaşattı. Göğsümüzü kabarttı. Esra, spor yapan genç kardeşlerimiz için rol model oldu. Şimdi sporcularımız 'Bizler de Esra ablamız gibi olup, ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmek istiyoruz' diyorlar. Nevşehir Gençlik ve Spor Müdürlüğü olarak ana hedefimiz Esra Yıldız gibi olimpik sporcularımızın sayısını artırmak" ifadelerini kullandı.

- Nevşehir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer