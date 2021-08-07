Olimpiyatlarda yarışan Esra: Bir sonraki olimpiyatlarda altın madalyayı ülkeme getireceğim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Olimpiyatlarda yarışan Esra: Bir sonraki olimpiyatlarda altın madalyayı ülkeme getireceğim

Olimpiyatlarda yarışan Esra: Bir sonraki olimpiyatlarda altın madalyayı ülkeme getireceğim
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Finlandiya'dan Johanna Marjut Mira Potkonen'e çeyrek finalde mağlup olarak elenen milli boksör Esra Yıldız, memleketi Nevşehir'de çiçeklerle karşılandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Finlandiya'dan Johanna Marjut Mira Potkonen'e çeyrek finalde mağlup olarak elenen milli boksör Esra Yıldız, memleketi Nevşehir'de çiçeklerle karşılandı. Yıldız, "Bir sonraki olimpiyatlarda altın madalyayı alıp ülkeme getireceğim" dedi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden Esra Yıldız, Finlandiya'dan Johanna Marjut Mira Potkonen'e mağlup olarak olimpiyatlara veda etti. Milli boksör, olimpiyatlarda elenmesinin ardından memleketi Nevşehir'e geldi. Esra Yıldız, Kapadokya Havalimanı'nda  Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, ailesi ve sporcular tarafından çiçeklerle karşılandı. Havalimanında konuşan Yıldız, "Bir büyük turnuvanın daha sonuna geldik. Bir sporcunun gidebileceği en yüksek yer olimpiyatlardır. Madalyayı çok istiyorduk. Kıl payı kaçtı. Bu bir daha madalya almayacağız anlamına gelmiyor. Bir sonraki olimpiyatlarda altın madalyayı alıp ülkeme getireceğim" diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir ise, "Esra Yıldız bize çok büyük mutluluk yaşattı. Göğsümüzü kabarttı. Esra, spor yapan genç kardeşlerimiz için rol model oldu. Şimdi sporcularımız 'Bizler de Esra ablamız gibi olup, ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmek istiyoruz' diyorlar. Nevşehir Gençlik ve Spor Müdürlüğü olarak ana hedefimiz Esra Yıldız gibi olimpik sporcularımızın sayısını artırmak" ifadelerini kullandı.

- Nevşehir
Olimpiyatlarda yarışan Esra: Bir sonraki olimpiyatlarda altın madalyayı ülkeme getireceğim
Olimpiyatlarda yarışan Esra: Bir sonraki olimpiyatlarda altın madalyayı ülkeme getireceğim
Olimpiyatlarda yarışan Esra: Bir sonraki olimpiyatlarda altın madalyayı ülkeme getireceğim
Olimpiyatlarda yarışan Esra: Bir sonraki olimpiyatlarda altın madalyayı ülkeme getireceğim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.
Merih Demiral'ın yeni takımı Atalanta
Merih Demiral'ın yeni takımı Atalanta
İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Atalanta, Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ı satın alma opsiyonuyla kiraladığını...
İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Atalanta, Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ı satın alma opsiyonuyla kiraladığını...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mahmut Özer Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Gülben Ergen Şeyma Subaşı
Spor Nihat Özdemir Valentin Rosier Taylan Antalyalı Oğulcan Çağlayan Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Olimpiyatlarda yarışan Esra: Bir sonraki olimpiyatlarda altın madalyayı ülkeme getireceğim - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 12:30:37. #1.15#

title