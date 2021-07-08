Olimpiyatlara iki hafta kala Japonya'da OHAL ilan edildi
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Olimpiyatlara iki hafta kala Japonya'da OHAL ilan edildi

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Japonya, olimpiyatlara 2 hafta kala Tokyo'da 22 Ağustos'a kadar OHAL ilan edildiğini duyurdu. Koronavirüs vakalarının artması sebebiyle acil durum ilan edildi. Pandemi nedeniyle bir yıl ertelenen Olimpiyat Oyunları, 2021 yazında da eski atmosferinden uzak olacak.

Tokyo 2020 olağanüstü hal şartlarında yapılacak. Japon Hükümeti, koronavirüs vakalarının artması nedeniyle 22 Ağustos'a kadar acil durum ilan etti.

Pandemi nedeniyle 1 yıl ertelenen Olimpiyat Oyunları, 2021 yazında da eski atmosferinden uzak olacak.

Ev sahibi Japonya, artan virüs vakalarının ardından 12 Temmuz'dan 22 Ağustos'a kadar olağanüstü hal ilan etti.

Olimpiyatlara iki hafta kala Japonya'da OHAL ilan edildi

TOKYO HAKKINDA BİLGİ YOK

Salgın tedbirleri, 23 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Tokyo 2020'yi de kapsayacak.

Japonya'nın OHAL ilanından sonra Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Tokyo 2020 hakkında henüz açıklama yapmadı.

Olimpiyatlara iki hafta kala Japonya'da OHAL ilan edildi
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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