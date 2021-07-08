Olimpiyatlara iki hafta kala Japonya'da OHAL ilan edildi

Japonya, olimpiyatlara 2 hafta kala Tokyo'da 22 Ağustos'a kadar OHAL ilan edildiğini duyurdu. Koronavirüs vakalarının artması sebebiyle acil durum ilan edildi. Pandemi nedeniyle bir yıl ertelenen Olimpiyat Oyunları, 2021 yazında da eski atmosferinden uzak olacak.