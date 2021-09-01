Olimpiyat üçüncüsü milli karateci Merve Çoban, öğretmenlik yaptığı okulda çocuklarla buluştu
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Olimpiyat üçüncüsü milli karateci Merve Çoban, öğretmenlik yaptığı okulda çocuklarla buluştu

Olimpiyat üçüncüsü milli karateci Merve Çoban, öğretmenlik yaptığı okulda çocuklarla buluştu
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli karateci Merve Çoban, beden eğitimi öğretmenliği yaptığı okuldaki öğrencilerle bir araya geldi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli karateci Merve Çoban, beden eğitimi öğretmenliği yaptığı okuldaki öğrencilerle bir araya geldi.

Bayrampaşa Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzun süredir okullardan uzak kalan öğrencilerin okula uyum sürecini kolaylaştırmak için ilçedeki okullarda şenlik düzenliyor. Sekiz gün sürecek organizasyonlarda 2021-2022 eğitim öğretim yılı öncesi öğrenciler ve velileri birlikte eğlenerek stres atıyor.

Tokyo 2020'de kadınlar kumite 61 kiloda üçüncü olan Merve Çoban, öğretmenlik yaptığı Mustafa Itri İlköğretim Okulundaki etkinliğe katıldı. Organizasyonda Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de yer aldı.

Organizasyon öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aydıner, "Merve'nin arkasında 82 milyon vardı. Bayrampaşa da topyekun 300 binlik nüfusuyla var. Merve'nin kondisyonu mükemmeldi. Önümüzdeki yarışmalarda Merve'nin altın madalyayı ülkemize kazandıracağını, İstiklal Marşı'mızı okutacağını ve bayrağımızı göndere çektireceğini düşünüyorum. Merve, kararlı, atak ve vizyonu olan bir kızımız. Bayrampaşa halkı olarak gururluyuz. Kendisi mahallemizin kızı. Belediye başkanı olarak da mutluyum." diye konuştu.

Elde ettiği başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu aktaran Merve Çoban ise "Okul müdürümüz Muhittin Şingar bana çok destek verdi. Aldığım başarıdan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Karate, olimpiyatlarda ilk kez temsil edildi. Bunun da ayrı bir heyecanı vardı. Yaptığım çalışmaları madalyayla taçlandırdım." ifadelerini kullandı.

Hedefinin yeni olimpiyat şampiyonları çıkarmak olduğunu dile getiren Merve, ailelere tavsiyede bulunarak, "Aileler çocuklarını özgür bıraksınlar. Eminim onlar çok iyi yerlere gelecektir. Bazı aileler çocuklarını çok sıkı tutuyor. Çocuklar da bir birey olarak yetişiyor." şeklinde görüş belirtti.

Karatenin olimpiyatlarda kalıcı olması gerektiğini kaydeden milli sporcu, "2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda karate olmayabilir. Çok beğenildiği için tekrar öneri olarak sunuldu. Biz de bunun sonucunu bekliyoruz. İnşallah yeniden yer alır. Bu, ülkemiz için çok büyük bir şey olur. Çünkü biz 4 madalya aldık. En başarılı branş biziz. Karatede en çok madalya alan ülke olduk. Bu başarıyı sürdürmek istiyoruz. İnşallah karate bu şekilde olimpiyatlarda kalmaya devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyonda Atila Aydıner, milli karateciye çiçek takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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