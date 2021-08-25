SPOR Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, Ordu'da

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, Ordu'daMustafa KIRLAK / ORDU (DHA) - 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda klasik yay bireysel kategoride altın madalya kazanan milli sporcu Mete Gazoz, Minikler Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası için Ordu'ya geldi.

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, Ordu'da

Mustafa KIRLAK/ ORDU (DHA) - 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda klasik yay bireysel kategoride altın madalya kazanan milli sporcu Mete Gazoz, Minikler Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası için Ordu'ya geldi. Yarın başlayacak olan şampiyona öncesinde açıklamalarda bulunan milli sporcu, 'Bundan sonra en yakın, ayın 15'inde Amerika'da bir Dünya Şampiyonası var. İlk hedefim orada başarılı bir sonuç almak' dedi.

Minikler Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası, 26-29 Ağustos tarihleri arasında Ordu'da düzenlenecek. Yarın start alacak olan şampiyonayı takip etmek üzere 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda klasik yay bireysel kategoride altın madalya kazanan Mete Gazoz ile kadınlar klasik yay bireyselde son 16 turunda elenen Yasemin Ecem Alagöz, Milli Takım Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin ile birlikte Ordu'ya geldi. Ordu-Giresun Havalimanı'nda minik sporcular tarafından karşılanan milliler, daha sonra şampiyonanın düzenleneceği 19 Eylül Stadı'na geldi. Burada minik sporcularla fotoğraf çektiren Mete Gazoz, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"2024 OLİMPİYAT OYUNLARINDA ŞAMPİYON UNVANIMI DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUM"

Amerika'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda da başarılı bir sonuç almak istediğini belirten Gazoz, 'Öncelikle çok mutluyum. Daha önce belirttiğim gibi bu şampiyonluğu burada temsil eden kişiyim. Bu şampiyonluk sadece benim verdiğim emeklerle olmadı, arkasında koskoca bir ekip var. Hep birlikte yaptıklarımızla oldu. Bu güzel ekibi burada temsil etmek de ayrıca gurur veriyor. Bundan sonra en yakın, ayın 15'inde Amerika'da bir Dünya Şampiyonası var. İlk hedefim orada başarılı bir sonuç almak. Ondan sonra 2024 yılında Paris'te yapılacak olan Olimpiyat Oyunları. Oraya en son olimpiyat şampiyonu olarak katılacağım. Bu unvanımı devam ettirmek istiyorum' diye konuştu.

Olimpiyat şampiyonluğu sırasında yaptığı hareketle sempati kazanan Gazoz, hareketin hikayesini de değinerek, '8 sene önce ilk defa büyük takıma girdiğim zaman benim yaşım çok küçüktü, 14 yaşındaydım. Benden sonra en küçüğü 26 yaşındaydı. Ortama adapte olmak çok zordu. Bu adaptasyonu hızlandıran ve bana çok destek olan Sermet ağabeyle birlikte bulduğumuz bir hareketti. Üzerine konuştuk ve daha sonra kendi aramızda yaptık. Sonra bu hareket bir daha ortaya çıkmadı. Bu hareketi en son yaptığımızda bana, 'İlerde Dünya Şampiyonu olduğunda bu hareketi yap' demişti. Ben de 5 sene sonra Dünya Şampiyonu olunca bu hareketi yaptım. Aynı ona söz verdiğim gibi. Ondan sonra hep bu hareketi yapmaya başladım? ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı