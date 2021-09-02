Olimpiyat madalyasını ısıran Japon belediye başkanı koronavirüse yakalandı

Japonya'da yapılan Tokyo Olimpiyatlarında, bir sporcunun kazandığı altın madalyayı ısırdığı için tepki çeken Nagoya Belediye Başkanı Takashi Kawamura koronavirüse yakalandı. Kawamura'nın hiçbir semptom geçirmediği ve evinde dinlendiği öğrenildi.

Geçtiğimiz ay düzenlenen Tokyo Olimpiyatları'nda bir softbol oyuncusunun kazandığı altın madalyayı ısırarak salgına karşı duyarsızlık eleştirilerini üzerine çeken Nagoya Belediye Başkanı Takashi Kawamura'nın Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

HERHANGİ BİR SEMPTOM GÖSTERMİYOR

Sekreterine geçen pazar günü Kovid-19 teşhisi konan Kawamura'nın dün tedbir amaçlı test yaptırdığı öğrenilirken, test sonucunun pozitif çıktığı kaydedildi. Temmuz ayı başında Kovid-19 aşısının 2. dozunu yaptıran Kawamura'nın herhangi bir semptom geliştirmediği açıklanırken, evinde istirahat ettiği açıklandı.

KAMUOYUNDAN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Kawamura 4 Ağustos'ta Japon kadın softbol takımının bir üyesi olan Miu Goto tarafından ziyaret edilmiş, ikilinin poz verdiği sırada sporcunun kazandığı altın madalyayı ısıran Kawamura "saygısızlık" ve "salgına karşı duyarsızlık" ile suçlanmıştı. Japonya kamuoyunda skandal haline gelen olayın ardından Kawamura toplam 1.5 milyon yen (yaklaşık 112 bin lira) tutarındaki üç aylık maaşını iade edeceğini açıklayarak kamuoyundan özür dilemişti. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı