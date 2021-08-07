Olimpiyat ikincisi Buse Naz Çakıroğlu'nun buruk sevinci Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Olimpiyat ikincisi Buse Naz Çakıroğlu'nun buruk sevinci Açıklaması

Olimpiyat ikincisi Buse Naz Çakıroğlu'nun buruk sevinci Açıklaması
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadın boksunda gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu, altın madalya alamadığı için buruk bir sevinç yaşadığını söyledi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadın boksunda gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu, altın madalya alamadığı için buruk bir sevinç yaşadığını söyledi.

Kadın boksunda Türkiye'ye ilk madalyayı getiren sporcu olan Buse Naz, final karşılaşmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Mutluyum ama bir o kadar da hüzünlüyüm. Madalyanın renginin altın olmasını çok isterdim." dedi.

Kendisini destekleyen herkese teşekkür eden Buse Naz, "Birkaç gündür Türkiye olarak zor günler geçiriyoruz. Ona rağmen Türkiye'den çok destek mesajı alıyorum. O yüzden çok gururlu ve mutluyuz. Söylenecek bir şey yok." diye konuştu.

Bulgar rakibi karşısında ilk raundun istediği gibi sonuçlanmadığını kaydeden milli sporcu, "O kadar fark olacak sonuç yoktu. Nasipte bu varmış. Diyecek bir şey yok. Daha önce Bulgar sporcuyla karşılaşmıştım ve yenmiştim. Burası çok farklı. Heyecan yoktu. Sadece altın madalyayı getirmek istiyordum. Bazen çok istememizden dolayı tutukluk yaşayabiliyoruz. Baskı yoktu, sadece çok istemiştim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandı
Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Gülben Ergen İbrahim Tatlıses Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Burak Elmas Rıza Çalımbay Valentin Rosier Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Olimpiyat ikincisi Buse Naz Çakıroğlu'nun buruk sevinci Açıklaması - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 12:37:16. #1.16#

title