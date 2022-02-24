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Olimpiyat halkaları şampiyon Mete Gazoz'un yüzük parmağında

AA, Musa Samur - Spor
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Olimpiyat halkaları şampiyon Mete Gazoz'un yüzük parmağında

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, üzerinde olimpiyat oyunlarının simgesi halkalar bulunan yüzük takıyor.

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, üzerinde olimpiyat oyunlarının simgesi halkalar bulunan yüzük takıyor.

Mete Gazoz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzüğü Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesinde yaptırdığını belerterek, "Olimpiyatların simgesini taşıyan bir şey istiyordum. Dövme de var bende ama yüzük çok daha dikkat çekiyor." dedi.

Yüzüğünü çok beğendiğini ve severek taşıdığını dile getiren Gazoz, "Yüzüğüm çok güzel oldu. Herkes Tokyo'da birinci olduktan sonra Tokyo'da verildi sanıyor ama ben öncesinde istedim ve yaptırdım. Ama sonrasında şampiyonluk yüzüğü gibi oldu." diye konuştu.

AA / Musa Samur - Spor

Mete Gazoz, Olimpiyat, Milli, Tokyo, Spor, Haberler

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