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Koronavirüs, Denizlispor, Olcay Şahan, DHA, Spor

Olcay Şahan: Büyüklerimizden uzak duralım, gerekirse küselim ama birbirimizi koruyalım

Yukatel Denizlispor'un yıldız ismi Olcay Şahan, koronavirüs için evde kal mesajı verdi.

25.03.2020 09:28 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:28
Olcay Şahan: Büyüklerimizden uzak duralım, gerekirse küselim ama birbirimizi koruyalım

Yukatel Denizlispor'un yıldız ismi Olcay Şahan, koronavirüs için evde kal mesajı verdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle çalışmalarını evde bireysel olarak sürdürdüğünü belirten Şahan, DHA'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Ülke olarak zor günler geçiyoruz. Bunun da üstesinden geleceğimizden hiç şüphemiz yok. Şu an evdeyim ve çalışmalarımı evde sürdürüyorum. Büyüklerimizden uzak duralım, gerekirse küselim ama birbirimizi koruyalım. Bu nedenle evde kal."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olcay Şahan'ın açıklamaları


Kaynak: DHA

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Şu an buradasınız: Olcay Şahan: Büyüklerimizden uzak duralım, gerekirse küselim ama birbirimizi koruyalım - Spor
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