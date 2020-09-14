Olaylı Marsilya-PSG maçı sonrası Neymar'dan çarpıcı iddia: Gonzalez bana ırkçılık yapıp küfür etti Neymar, PSG'nin Marsilya'ya 1-0 yenildiği ve kırmızı kart gördüğü karşılaşmada, rakip takım oyuncusu Alvaro Gonzalez'in kendisine ırkçı ifadeler kullanıp küfür ettiğini belirtti. VAR'dan rakibinin sözlerinin ortaya çıkarılmasını isteyen Neymar, ayrıca sinirini maçtan sonra alamayıp Twitter'dan büyük tepki gösterdi.

Fransa Ligue 1'de Marsilya'nın deplasmanda PSG'yi 1-0 yendiği maç, iki takımın arasındaki unutulmaz maçlar arasına kötü şöhretiyle girecek. 90+7'de Lyvin Kurzawa ve Jordan Amavi'nin kavgasıyla başlayan olayların ardından Neymar, Marsilya'nın savunmacısı Alvaro Gonzalez'in kendisine ırkçı sözler söylediğini belirtti.

Brezilyalı yıldızın kırmızı kart gördükten maçın yardımcı hakemine "Irkçılık yapıyor" dediği TV yayınına yansıdı.

"BANA KÜFÜR ETTİ"

Karşılaşmanın ardından siniri geçmeyen Neymar, Twitter hesabından tepki göstermeye devam etti. "Tek pişmanlığım o pisliğin yüzüne vurmamak oldu" diyen Brezilyalı yıldız, "VAR'ın hareketimi görmesi çok kolay! Bana 'Maymun o… ç…' diyen kişinin de suratını görmek istiyorum" şeklinde tweet attı.

ALVARO GONZALEZ YALANLADI

Neymar'ın kendisini ırkçılıkla suçladığı Marsilya oyuncusu Alvaro Gonzalez, galibiyet sonrasında uçağa binmeden takım arkadaşlarıyla fotoğraf paylaştı.

Irkçılık iddasını reddeden İspanyol stoper, "Temiz bir maçtı. Bazen kaybetmeyi öğrenmen gerekir. İnanılmaz 3 puan" diyerek Neymar'a gönderme yaptı.

PSG'nin yıldızı Neymar, Alvaro'nun tweetine de cevap verdi! Brezilyalı oyuncu, "Hatanı kabul edecek bir adam değilsin. Kaybetmek sporun bir parçası ama ırkçılık değil! Sana saygı duymuyorum. Karaktersizsin!" diyerek sert bir çıkış yaptı.

FRANSIZ GAZETECİ, GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNE BENZETTİ

"Le Classique" diye adlandırılan Paris Saint Germain-Marsilya maçında 5'i kırmızı olmak üzere toplam 17 kart çıktı!

Olayların yaşandığı mücadeleyi Fransız gazeteci Tanguy Le Seviller, "Bu akşam Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izledik" şeklinde yorumladı.