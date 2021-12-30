Olay iddia taraftarları çılgına çevirdi! F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı - Haberler Spor
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Olay iddia taraftarları çılgına çevirdi! F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı

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Fenerbahçe'nin tanınmış kongre üyelerinden Hakan Hanoğlu, Afyon'la oynanan kupa maçında A Spor rejisine ait olduğu iddia edilen konuşmaları paylaştı. Taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Sosyal medyada Fenerbahçe'nin kongre üyesi Hakan Hanoğlu'nun yaptığı paylaşım çok ses getirdi. Hanoğlu, Türkiye Kupası yayıncı kuruluşu A Spor'un rejisine ait olduğu iddia edilen bir kayıt paylaştı.

Olay iddia taraftarları çılgına çevirdi! F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı

"ALGI YAPIYORLAR"

Hakan Hanoğlu paylaşımlarında, yayıncı kuruluşun Fenerbahçe'ye yönelik algı çalışması yaptığını ileri sürdü. Taraftarlar paylaşımlar altında ortalığı birbirine kattı.

Olay iddia taraftarları çılgına çevirdi! F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı

Olay iddia taraftarları çılgına çevirdi! F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı

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Yorumlar (1)
Sanane Adımdan :kim algı yapmış anlamadım :D yönetici sanki daha çok algı yapmış gibi herkesde atlamış Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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