Olay iddia taraftarları çılgına çevirdi! F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı

Sosyal medyada Fenerbahçe'nin kongre üyesi Hakan Hanoğlu'nun yaptığı paylaşım çok ses getirdi. Hanoğlu, Türkiye Kupası yayıncı kuruluşu A Spor'un rejisine ait olduğu iddia edilen bir kayıt paylaştı.

"ALGI YAPIYORLAR"

Hakan Hanoğlu paylaşımlarında, yayıncı kuruluşun Fenerbahçe'ye yönelik algı çalışması yaptığını ileri sürdü. Taraftarlar paylaşımlar altında ortalığı birbirine kattı.

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