Okulda bedeni asılı halde bulunan öğretmenden şaşırtan detay! Süper Lig ekibinde oynamış

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesinde yaşana olayda edinilen bilgilere göre; bir süre önce Nalan Kaynak Anadolu Lisesine tayini çıkan ve psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen Hasan Hüseyin Tavlı'nın derse girmemesi üzerine mesai arkadaşları odasına baktı.

ASILI BULUNDU

Burada Tavlı'yı göremeyen öğretmenler, daha sonra spor salonuna gittiklerinde acı tabloyla karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri spor salonunun deposunda bulunan kalorifer borusuna asılı bulunan Tavlı'nın yaşamının yitirdiğini belirledi.

PROFESYONEL FUTBOLCU

Hasan Hüseyin Tavlı'nın, Denizlispor'un eski futbolcusu olduğu ortaya çıktı. 1996-99 yıllarında Denizlispor'da oynayan Tavlı,Süper Lig'e çıkan kadroda yer almış.

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