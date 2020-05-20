Okçulukta şampiyon Göztepeli Yasemin Ecem TÜRKİYE Okçuluk Federasyonu'nun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı çerçevesinde gerçekleştirdiği 19 Mayıs Gençlik Kupası Okçuluk Yarışması'nda zafer Göztepeli Yasemin Ecem Anagöz'ün oldu.

TÜRKİYE Okçuluk Federasyonu'nun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı çerçevesinde gerçekleştirdiği 19 Mayıs Gençlik Kupası Okçuluk Yarışması'nda zafer Göztepeli Yasemin Ecem Anagöz'ün oldu. Toplam 8 şehirde ve 10 ayrı tesiste video konferans yöntemi ile bir araya gelen okçular klasik yay kadınlarda kıyasıya yarıştı.

Okçuluk branşında 19 Mayıs Gençlik Kupası'nda sporcu Yasemin Ecem Anagöz şampiyon oldu.

Kaynak: DHA