Okan Kocuk kimdir? Okan Kocuk kaç yaşında, nereli? Okan Kocuk kariyeri!
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Okan Kocuk kimdir? Okan Kocuk kaç yaşında, nereli? Okan Kocuk kariyeri!

Galatasaray kalesini koruyan genç kaleci Okan Kocuk perfrmansı ile dikkat çekiyor. Peki, Okan Kocuk kimdir? Okan Kocuk kaç yaşında, nereli? Okan Kocuk'un merak edilenleri ve kariyeri.

Okan Kocuk kimdir? Okan Kocuk kaç yaşında, nereli? Okan Kocuk kariyeri!
22.06.2020 09:49 | Son Güncelleme: 22.06.2020 09:53

Performansı ile dikkat çeken Galatasaray kalecisi Okan Kocuk, sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Okan Kocuk kimdir? Okan Kocuk kaç yaşında, nereli? Okan Kocuk kariyeri! İşte Okan Kocuk hakkında merak edilen soruların yanıtları.

OKAN KOCUK KİMDİR?

Doğum tarihi: 27 Temmuz 1995

Kaç yaşında: 24yaşında

Boy: 1,91 m

Kilo: 79 kg

Kariyer başlangıç tarihi: 2013

Okan Kocuk kimdir? Okan Kocuk kaç yaşında, nereli? Okan Kocuk kariyeri!

Okan Kocuk, 1995 yılında Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde doğdu. Futbola da Mustafakemalpaşaspor'da başlayan Okan, 2008'de Bursaspor altyapısına transfer oldu. 2015 yılında Bursaspor'la profesyonel sözleşme imzaladı. 2016-17 sezonunda 2. Lig takımlarından Bandırmaspor'a kiralık olarak gönderildi. Burada 23'ü lig 2'si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 25 maçta forma giydi. 2017-18 sezonunda 1. Lig takımlarından İstanbulspor'a kiralanan futbolcu burada ise 34'ü lig 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 37 maçta forma giydi. 2018-19 sezonunda Bursaspor'a dönen futbolcu ligde takımıyla 22 maça çıktı ve 1980 dakika sahada kaldı. 2019-20 sezonunda Süper Lig takımlarından Galatasaray'la 4 yıllık sözleşme imzaladı.

U18, U-17 ve U-16 genç millî takımlarında forma giyen Okan Kocuk Türkiye A2 takımının kalesini koruyor.

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