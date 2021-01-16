Okan Buruk, hakemlere isyan etti: Tertemiz golü yediniz, bravo size
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Okan Buruk, hakemlere isyan etti: Tertemiz golü yediniz, bravo size

16.01.2021 18:22 | Son Güncelleme: 16.01.2021 18:55
Okan Buruk, hakemlere isyan etti: Tertemiz golü yediniz, bravo size

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor karşısında Demba Ba'nın 84. dakikada faul gerekçesiyle iptal edilen golünün ardından hakemlere; "Tertemiz golü yediniz. Bravo size!" diyerek tepki gösterdi. Tecrübeli teknik adam, maç sonrası da hakemler nedeniyle en canı yanan takımlardan biri olduklarını dile getirdi.

Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir, evinde Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin 84. dakikasında turuncu-lacivertlilerin golcü oyuncusu Demba Ba'nın kafa vuruşuyla attığı gol, yükselirken rakibine faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi.

Bu kararın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, müsabakanın hakemi Alper Ulusoy'a ve dördüncü hakem Mustafa Kürşad Filiz'e yoğun itirazlarda bulundu. Buruk, "Tertemiz golü yediniz. Bravo size!" diyerek serzenişini dile getirdi.

Başakşehir- Sivasspor karşılaşmasında VAR koltuğunda Burak Şeker oturuyordu.

"EN ÇOK CANI YANANLARDAN BİRİYİZ"

Karşılaşmanın ardından iptal edilen gol pozisyonuyla ilgili konuşan Buruk, "Sivasspor kara alışık ama yine de pozisyona girdik. Bizim gibi bir pas takımı da bu sahada iyi oynadı, pozisyonlara girdi. Oyuncularımı tebrik ediyorum, fedakarca oynadılar. Pozisyona da girdik, atamadık. Çok da kötü gol yedik, hem oyuncularımızın, hem sahanın azizliği. Sivasspor'un pozisyonunu hatırlamıyorum, kazanmak için her şeyi yaptık. 2. golü de bulduk, gol niye iptal edildi anlamadım. Kimse kimseye dokunmasın istiyorlar. Bu temas oyunu, birbirlerine dokunacaklar. İnsanların birbirinin üstüne çıkıp şarj ettiği birçok pozisyona gol verildi. Standardı bir türlü tutturamıyoruz. Standartların olmadığı, hakemlerin her statta farklı karar verdiği, birilerinin canının yandığı bir sezon yaşıyoruz. En çok canı yananlardan biri de biziz " dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
ALPER ULUSOY SÖZDE HAKEMDİR: DEMBA BA FAUL BİLE YAPMADI GOL İPTAL EDİLDİ
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Donald Trump Fahrettin Koca Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Cemal Hünal Ajda Pekkan İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Mesut Bakkal Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Konya Ankara Selçuk Özdağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Okan Buruk, hakemlere isyan etti: Tertemiz golü yediniz, bravo size - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 19:02:25. #1.14#
title