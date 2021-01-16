Okan Buruk, hakemlere isyan etti: Tertemiz golü yediniz, bravo size

Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir, evinde Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin 84. dakikasında turuncu-lacivertlilerin golcü oyuncusu Demba Ba'nın kafa vuruşuyla attığı gol, yükselirken rakibine faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi.

Bu kararın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, müsabakanın hakemi Alper Ulusoy'a ve dördüncü hakem Mustafa Kürşad Filiz'e yoğun itirazlarda bulundu. Buruk, "Tertemiz golü yediniz. Bravo size!" diyerek serzenişini dile getirdi.

Başakşehir- Sivasspor karşılaşmasında VAR koltuğunda Burak Şeker oturuyordu.

"EN ÇOK CANI YANANLARDAN BİRİYİZ"

Karşılaşmanın ardından iptal edilen gol pozisyonuyla ilgili konuşan Buruk, "Sivasspor kara alışık ama yine de pozisyona girdik. Bizim gibi bir pas takımı da bu sahada iyi oynadı, pozisyonlara girdi. Oyuncularımı tebrik ediyorum, fedakarca oynadılar. Pozisyona da girdik, atamadık. Çok da kötü gol yedik, hem oyuncularımızın, hem sahanın azizliği. Sivasspor'un pozisyonunu hatırlamıyorum, kazanmak için her şeyi yaptık. 2. golü de bulduk, gol niye iptal edildi anlamadım. Kimse kimseye dokunmasın istiyorlar. Bu temas oyunu, birbirlerine dokunacaklar. İnsanların birbirinin üstüne çıkıp şarj ettiği birçok pozisyona gol verildi. Standardı bir türlü tutturamıyoruz. Standartların olmadığı, hakemlerin her statta farklı karar verdiği, birilerinin canının yandığı bir sezon yaşıyoruz. En çok canı yananlardan biri de biziz " dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı