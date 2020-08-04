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Okan Buruk: İki takımın da şanslarının eşit olduğunu düşünüyorum

"Tekrar bu sahaya adım atmak beni heyecanlandırıyor""seyircisiz oynanması adil değil"Demba Ba: Zor bir maç olacak - İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "İki takımın da şanslarının eşit olduğunu düşünüyorum.

Okan Buruk: İki takımın da şanslarının eşit olduğunu düşünüyorum
04.08.2020 20:58 | Son Güncelleme: 04.08.2020 21:02

"Tekrar bu sahaya adım atmak beni heyecanlandırıyor"

"seyircisiz oynanması adil değil"

Demba Ba: Zor bir maç olacak

- İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "İki takımın da şanslarının eşit olduğunu düşünüyorum. Tabii ki avantajımız var, gol atmak istiyoruz; daha da avantajlı olacağız. İki takım da maçın ortağı diyebilirim" dedi.Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayarak ilk kez ipi göğüsleyen İstanbul Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk olacak. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz olarak Parken Stadı'nda oynanacak olan zorlu karşılaşma, yarın TSİ 19.55'te başlayacak. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "İlk maçta elde ettiğimiz 1-0'Iık üstünlük var. Kopenhag'ın takım oyununu ne kadar iyi oynadığını biliyoruz. İlk maçta ve ligdeki maçlarında 4-4-2 sistemini iyi oynayan ve takım halinde topun olduğu yerde savunma yapan bir takım. Rakibimizin iyi yönlerini ve kötü yönlerini biliyoruz. Rakibimizin pandemi dönemi sonrasında ligdeki maçları istedikleri gibi sonuçlanmadı. Bunun farkındayız ama oyun olarak çok büyük değişiklikleri olduğunu düşünmüyoruz. Tek sistem üzerinde en iyisini yapmaya çalışan bir takım. Yarın çok zor bir maç bizi bekliyor" ifadelerini kullandı."TEKRAR BU SAHAYA ADIM ATMAK BENİ HEYECANLANDIRIYOR"20 yıl önce Galatasaray formasıyla Kopenhag'da kazandığı UEFA Kupası şampiyonluğuna da değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Benim için çok güzel bir tesadüf. Tam 20 yıl önce burada 17 Mayıs'ta UEFA Kupası'nı kaldırmıştım. Şimdi de Başakşehir'in başında burada 20 yıl sonra bir Avrupa maçında takımımın başlında son 8 için olacağım. Hayatımın en önemli gecelerinden birini yaşadım, tekrar bu sahaya adım atmak heyecanlandırıyor. İki takımında şanslarının eşit olduğunu düşünüyorum. Tabii ki avantajımız var, gol atmak istiyoruz; daha da avantajlı olacağız. İki takım da maçın ortağı diyebilirim" diye konuştu."SEYİRCİSİZ OYNANMASI ADİL DEĞİL"Karşılaşmanın seyircisiz oynanmasıyla ilgili ise Buruk, "Bunun adil olmadığını söyleyebilirim. Biz seyircili oynadık, onlar seyircisiz oynuyor. Ama bu bizim verdiğimiz bir karar değil. Bu UEFA'nın verdiği bir karar ve hangi kararı verirlerse onu uygulamak zorundayız Bunun kime avantaj getireceğini maçtan önce söylemek çok zor. Kopenhag, bir önceki turda kendi sahasında berabere kaldı, deplasmanda rakibini 3-1 mağlup etti" dedi.DEMBA BA: ZOR BİR MAÇ OLACAKİstanbul Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Demba Ba ise yaptığı açıklamada, "Yarın için zor bir maç olacağını söyleyebilirim. İlk maçta edindiğimiz ufak da olsa bir avantajımız var. Karşımızda organize bir takım olduğunu biliyoruz. Biz de sezon başından bu yana en iyi oyunumuzu sahaya koymaya çalışıyoruz, yarın da böyle olacak. Ayrıca seyircisiz ortam futbol için en ideal ortam değil bunun da farkındayız" şeklinde konuştu.

Tecrübeli oyuncu, Robinho'nun takımdan ayrılmasına ise "Robinho çok düzgün karakterli, çok büyük kaliteye sahip bir oyuncu. Kendisi erken takımdan ayrılmaya karar verdi. Biz futbolumuzu oynamaya devam edeceğiz. Çünkü geniş ve kaliteli bir kadromuz var" açıklamasında bulundu.


Kaynak: DHA

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